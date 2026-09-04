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Kaynak: Haber Merkezi

Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık alanındaki çalışmalarını da sürdüren Ceyda Ateş, dijital platformlarda yükselişe geçen dikey dizi formatına adım attı. Ateş'in yapımcılığını üstlendiği ilk proje olan "Peki... Ama" için çekimlere başlandı.

İLK KEZ YAPIMCI OLARAK KAMERA ARKASINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceyda Ateş, oyunculuk kariyerinin ardından yapımcı kimliğiyle de sektörde yer almaya başladı. Tivibu için hazırlanan "Peki... Ama", Ateş'in yapımcısı olduğu ilk dikey dizi projesi olma özelliğini taşıyor.

AŞK, KARİYER VE PARALEL EVREN TEMASI

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu yapımda modern şehir yaşamı, kariyer, aşk ve geçmişte yapılan seçimlerin etkileri ele alınıyor. Eğlenceli ve romantik bir hikâye sunan dizi, fantastik kurgu ve paralel evren temasıyla da dikkat çekiyor.

YAYIN TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Dikey formatta hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda birçok tanınmış isim yer alıyor. "Peki... Ama"nın yayın takvimiyle ilgili ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.