Araştırma verilerine göre Türkiye’de konut fiyatları yüzde 30,6 oranında artarken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 5,5 seviyesinde kaldı. Kira artışlarındaki fark ise daha da dikkat çekici:

Türkiye’de kiralar yüzde 37 yükselirken, AB ortalaması yüzde 3,2’de kaldı. Bu tablo, Türkiye’deki kira artış hızının Avrupa’nın yaklaşık 12 katına ulaştığını ortaya koyuyor. En yüksek artışa sahip AB ülkesi Macaristan’da oran yüzde 21’de kalırken, Almanya’da konut fiyat artışı sadece yüzde 3 olarak ölçüldü.

“HANS TATİL PLANI YAPIYOR, HASAN EV ARKADAŞI ARIYOR”

Raporu hazırlayan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iki ülke arasındaki alım gücü farkını çarpıcı bir örnekle değerlendirdi:

“Almanya’da Hans tatil planı yaparken, Türkiye’de Hasan kirasını ödeyemiyor. Hans bavul topluyor, Hasan ise kirayı bölüşmek için ev arkadaşı arıyor. Yurttaş, en temel hakkı olan barınma ve gıdaya erişmekte zorlanıyor.”

YARGIDA REKOR: KİRA DAVALARI ARTTI

Artan barınma maliyetleri mahkemelere de yansıdı. Mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar ciddi şekilde yükseldi:

- Tahliye davaları 2020’de 28 binken, 2026’da 82 bin 22’ye çıktı.

- Kira tespit davaları ise 95 bin 217 ile tarihi zirveye ulaştı.

ZAM ŞAMPİYONU İLLER: SAMSUN, ELAZIĞ, DİYARBAKIR

Şubat 2026 Konut Piyasası Raporu’na göre Türkiye genelinde fiyatlar yıllık bazda yüzde 28,3 arttı. En fazla satış yapılan 30 il arasında en yüksek artışın görüldüğü şehirler şöyle sıralandı:

Samsun: %38

Elazığ: %37,1

Diyarbakır: %35,2

Uzmanlar, barınma hakkının korunması için acil önlemler alınmaması halinde krizin toplumsal etkilerinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.