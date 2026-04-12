Otomobil almayı düşünenler için kritik liste açıklandı. 2026 yılına yönelik yapılan güvenilirlik araştırmasında yüz binlerce aracın verisi analiz edilerek en sorunsuz ve dayanıklı markalar sıralandı.
En güvenilir otomobil markaları belli oldu: Zirve değişti
2026 yılının en güvenilir otomobil markası, yapılan kapsamlı bir araştırmayla belli oldu. Yaklaşık 380 bin aracın verisinin incelendiği çalışmada, kullanıcı deneyimleri ve arıza oranları dikkate alınarak oluşturulan liste, yeni araç almayı planlayanlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.İbrahim Doğanoğlu
18- Mercedes-Benz
Puan: 41
17- Cadillac
Puan: 41
16- Chevrolet
Puan: 42
15- Volkswagen
Puan: 42
14- Volvo
Puan: 42
13- Mazda
Puan: 43
12- Audi
Puan: 44
11- Hyundai
Puan: 48
10- Ford
Puan: 48
9- Kia
Puan: 49
8- Tesla
Puan: 50
7- Buick
Puan: 51
6- Acura
Puan: 54
5- Nissan
Puan: 57
4- BMW
Puan: 58
3- Honda
Puan: 59
2- Lexus
Puan: 60
1- Toyota
Puan: 66
Kaynak: Diğer