12 Nisan 2026 Pazar
Anasayfa Otomotiv En güvenilir otomobil markaları belli oldu: Zirve değişti

En güvenilir otomobil markaları belli oldu: Zirve değişti

2026 yılının en güvenilir otomobil markası, yapılan kapsamlı bir araştırmayla belli oldu. Yaklaşık 380 bin aracın verisinin incelendiği çalışmada, kullanıcı deneyimleri ve arıza oranları dikkate alınarak oluşturulan liste, yeni araç almayı planlayanlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Otomobil almayı düşünenler için kritik liste açıklandı. 2026 yılına yönelik yapılan güvenilirlik araştırmasında yüz binlerce aracın verisi analiz edilerek en sorunsuz ve dayanıklı markalar sıralandı.

18- Mercedes-Benz

Puan: 41

17- Cadillac

Puan: 41

16- Chevrolet

Puan: 42

15- Volkswagen

Puan: 42

14- Volvo

Puan: 42

13- Mazda

Puan: 43

12- Audi

Puan: 44

11- Hyundai

Puan: 48

10- Ford

Puan: 48

9- Kia

Puan: 49

8- Tesla

Puan: 50

7- Buick

Puan: 51

6- Acura

Puan: 54

5- Nissan

Puan: 57

4- BMW

Puan: 58

3- Honda

Puan: 59

2- Lexus

Puan: 60

1- Toyota

Puan: 66

