Bankalar anlaştı: ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor

BAYRAM ÖNCESİ ATM'LERDE "LİMİT" DÜZENLEMESİ
Ramazan Bayramı’nda ATM önlerinde oluşan uzun kuyruklar ve "limit yetersizliği" şikayetlerini dikkate alan bankalar, teknik bir düzenlemeye gidiyor.
Enflasyonun etkisiyle artan nakit talebini karşılamak amacıyla alınan bu karar, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alımı ve bayram alışverişlerinde mağduriyet yaşamasını önlemeyi hedefliyor.
ŞUBELERİN YÜZÜ AZALACAK, QR KOD TEŞVİK EDİLECEK
Haziran ayı itibarıyla kademeli olarak devreye alınacak yeni sistemde, sadece fiziksel kartla değil, QR kod ile yapılan çekimlerde de limitler artırılacak.
Bankalar, bu düzenlemeyle hem şubelerdeki iş yükünü azaltmayı hem de dijital kanalların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
BANKA BANKA ATM LİMİTLERİ (Nakit + QR Toplam)
Bankalar, kendi iç politikalarına göre limitleri farklı seviyelerde belirledi. İşte Kurban Bayramı öncesi güncel tablo:
Alternatif Bank: 20.000 TL (Sadece Nakit)
DenizBank: Toplam 20.000 TL (10.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Enpara Toplam 60.000 TL (50.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Fibabanka Toplam 35.000 TL (20.000 TL Nakit + 15.000 TL QR)
Garanti BBVA: Toplam 40.000 TL (20.000 TL Nakit + 20.000 TL QR)
Halkbank: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)
ING: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
Kuveyt Türk: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
OdeaBank: Toplam 20.000 TL (10.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
QNB: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)
TEB: Toplam 15.000 TL (10.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Türkiye İş Bankası Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Vakıfbank: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Yapı Kredi: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)
Ziraat Katılım: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)
Ziraat Bankası: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)
Akbank: Toplam 20.000 TL (Nakit ve QR toplam)
KOMİSYONSUZ ÇEKİM AVANTAJI
ATM'lerdeki yeni uygulama kapsamında, bankaların kendi müşterilerine sunduğu ücretsiz (komisyonsuz) çekim tutarları da yeni limitlerle uyumlu hale getirilecek. Bu sayede vatandaşlar, ATM'lerden tek seferde daha yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını herhangi bir ek ücret ödemeden karşılayabilecek.