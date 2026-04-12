Anasayfa Gündem Elmalı zirvede, Sazlıdere dipte: Barajların son durumu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 12 Nisan itibarıyla %70,2 seviyesine ulaştı. Son dönemde etkili olan yağışlar, su seviyelerinde belirgin bir artış sağladı.

Darlık: %86,32

Nitekim 12 Ocak’ta %22,01 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla %70’in üzerine çıktı.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %92,71 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük seviye %45,7 ile Sazlıdere Barajı’nda ölçüldü.

12 Nisan tarihli verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor:

Alibey: %67,75

Büyükçekmece: %56,75

Elmalı: %92,71

Istrancalar: %72,11

Kazandere: %62,34

Pabuçdere: %58,91

Sazlıdere: %45,7

Terkos: %56,12

Ömerli: %92,55

Kaynak: AA
