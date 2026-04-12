TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kütahyaspor, evinde Bornova 1877’yi konuk etti.
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde şampiyon olan 4. takım oldular
TFF 3. Lig'de Kütahyaspor, Bornova 1877 karşısında aldığı galibiyetin ardından 2025-26 sezonunda Türkiye’de şampiyon olan 4. takım oldu.İbrahim Doğanoğlu
Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip kazanarak Türkiye’de profesyonel liglerde bu sezon şampiyonluğunu ilan eden 4. takım oldu.
Kütahyaspor’a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Aykut Çift ve 35. dakikada Bora Yılmaz kaydetti.
TFF 2. LİG'E YÜKSELDİLER
Ligin son haftasında Söke 1970 Spor ile karşılaşacak olan Kütahya ekibi, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek.
Kütahyaspor, geçtiğimiz hafta Eskişehirspor ile karşılaşmış ve 4-0’lık yenilgi almıştı. Bu maçta puan alması halinde şampiyonluğu daha erken ilan etme ihtimali bulunuyordu.
TÜRKİYE'DE BU SEZON ŞAMPİYON OLAN DİĞER 3 TAKIM
Batman Petrolspor - TFF 2. Lig Beyaz Grup
Sebat Gençlikspor - TFF 3. Lig 3. Grup
12 Bingölspor - TFF 3. Lig 2. Grup