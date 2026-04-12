Türkiye’de konut ve kira fiyatlarındaki artış, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında dikkat çekici boyutlara ulaştı. CHP’nin “AB ülkeleri ile karşılaştırma” çalışması, barınma krizinin geldiği noktayı net şekilde ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de konut fiyatları yüzde 30,6 artarken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 5,5’te kaldı. Kira artışlarında da benzer bir tablo dikkat çekti; Türkiye’de kiralar yüzde 37 yükselirken AB’de bu oran yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

CHP’Lİ VEKİL HAZIRLADI

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye ile Avrupa arasındaki farkın giderek açıldığını gözler önüne serdi. 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin veriler incelendiğinde, Avrupa Birliği’nde konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı artış gösterirken, Türkiye’deki yükselişin katbekat fazla olduğu görüldü. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’deki artışın AB ortalamasının yaklaşık altı katına ulaştığı hesaplandı.

Karşılaştırmada Türkiye’nin, Avrupa Birliği içinde konut fiyat artışının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Macaristan’ı da geride bıraktığı belirtildi. Macaristan’da konut fiyatları yüzde 21 artarken, Türkiye’de bu oran yüzde 30,6’ya ulaştı. Almanya’da ise artış oranının yüzde 3 seviyesinde kaldığına dikkat çekildi. Bu tablo, konut piyasasındaki dengesizliği ve ekonomik politikaların etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

KİRALARDA ARTIŞTA

Kira artışları da benzer şekilde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Avrupa Birliği genelinde kira artışı yüzde 3,2 ile sınırlı kalırken, Türkiye’de bu oran yüzde 37’ye yükseldi. Bu fark, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların barınma yükünü her geçen gün artırıyor.

Verileri değerlendiren Bakırlıoğlu, Türkiye’de barınma krizinin derinleştiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Almanya’da emekli Hans amca yurtdışında tatil planı yapabiliyor. Türkiye’de Hasan amca ise bırakın tatili, evinin kirasını bile ödeyemiyor. Yani Almanya’da Hans nereye tatile gitsem diyor, Türkiye’de Hasan nerede kalsam? Hans tatil için bavul topluyor, Hasan ev arkadaşı arıyor… Yurttaş en temel ihtiyaçlardan olan barınma ve gıdaya erişemiyor. Açlık ve evsizlikle boğuşuyor. Maalesef ülkemizdeki tablo budur. Barınma hakkı temel bir haktır. Bu kadar büyük bir uçurum kabul edilemez. Eğer gerekli adımlar atılmazsa bu kriz daha da ağır sonuçlar doğuracaktır.”

İŞTE EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER

Artan kira fiyatları ve barınma sorunu, yargı sistemine de yansıdı. Hukuk Mahkemeleri’nde 2020 yılında 28 bin 430 olan “kiralananın tahliyesi” davası sayısı, 2026 itibarıyla 82 bin 22’ye yükseldi. Aynı dönemde kira davaları ise 95 bin 217’ye çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Bu artış, kira anlaşmazlıklarının ve barınma krizinin geldiği noktayı ortaya koydu.

Öte yandan Emlakjet ve Endeksa verileriyle hazırlanan Şubat 2026 Konut Piyasası Raporu da fiyatlardaki yükselişi doğruladı. Rapora göre konut fiyatları yıllık bazda yüzde 28,3 artış gösterdi. En fazla konut satışı yapılan 30 il arasında fiyat artışının en yüksek olduğu şehirler Samsun, Elazığ ve Diyarbakır oldu.

Samsun’da konut fiyatları yıllık yüzde 38 artarken aylık artış yüzde 2,7 olarak kaydedildi. Elazığ’da yıllık artış yüzde 37,1, aylık artış yüzde 1,9 oldu. Diyarbakır’da ise yıllık artış yüzde 35,2 seviyesine ulaşırken aylık artış yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Veriler, Türkiye genelinde konut piyasasında fiyatların yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu.