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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi'nde yürütülen çalışmaların başarıyla neticelendiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara Havalimanı ile bölgedeki stratejik kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ve bu yatırımın başkentin stratejik ulaşım ağında önemli bir halka olduğunu belirtti.

12,5 KİLOMETRELİK YENİ ULAŞIM KORİDORU

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeye dair detayları paylaşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini de tek yol standardında tamamladık."

Projenin; Ankara Havalimanı ile kentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan, güvenli ve hızlı erişim sunduğunu kaydeden Uraloğlu, İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir hat oluşturarak şehir içi trafiğe de nefes aldırdıklarını bildirdi.

STRATEJİK MERKEZLER İÇİN FARKLI SEVİYELİ ÇÖZÜMLER

Yaklaşık 15 bin personelin bulunacağı Ay Yıldız Yerleşkesi’nin büyüklüğü dikkate alınarak bölgedeki ulaşım ağının kapsamlı şekilde yeniden planlandığını belirten Uraloğlu; Eskişehir yolu, Ankara çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar kurulduğunu ifade etti.

Eskişehir yolu üzerindeki yoğunluğu azaltmak için yan yollar ile katılım şeritlerinin artırıldığını, transit geçişlerin kolaylaştırılması amacıyla da bulvarların genişletildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, sivil trafik ile askeri araç trafiğinin birbirini etkilememesi adına köprülü kavşaklar ve transit alt geçitler gibi farklı seviyeli ulaşım çözümlerinin devreye alındığını, böylece lojistik ve güvenlik koridorlarının desteklendiğini vurguladı. Yapılan düzenlemelerle Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu aksındaki sivil trafik yükü de hafifletilecek.

YÜKSEK HIZLI TREN HATTI ÜZERİNE TÜRKİYE'DE BİR İLK

Projenin en dikkat çeken yapısının yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen özel teknolojik köprü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, seyrüseferlerin aksamaması amacıyla 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu ekstradoz eğik askılı bir köprü tasarlandığını ve itme-sürme yöntemiyle yapıldığını belirtti. Köprünün yapım sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eş değer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesini, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirdik. Bu dev kütle, 800 ton kapasiteli iki hidrolik kriko yardımıyla, kenar ayaktan destek alacak şekilde geçici çelik mesnetler üzerinde dolu kesit halinde itildi. Böylece bu yapım yöntemini ülkemizde bir ilk olarak başarıyla tamamladık."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Proje kapsamında 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi'nin de inşa edildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Ankara Havalimanı bağlantı yolları 6 ay gibi kısa sürede tamamlanarak, kentin stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli projelerden biri haline geldi. Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın Açılış Töreni, yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.