Dünyanın gözü jeopolitik krizlere çevrilmişken, insanlığın geleceğini tehdit eden asıl tehlike olan iklim krizi sessiz ama yıkıcı bir hızla büyümeye devam ediyor. Küresel ısınmanın ulaştığı boyutlar, saatte 90 Empire State binası büyüklüğünde buzun erimesiyle kendini gösteriyor. Tehlike sadece kutuplarda değil; evimizin hemen eşiğinde.
İstanbul’un sular altında kalacağı tarihi verdiler: Deniz 2 kilometre içeri girecek
Jeopolitik krizlerin gölgesinde sessizce büyüyen iklim felaketi, kıyı şehirlerini ve özellikle İstanbul'u yakından tehdit ediyor. Bilimsel modellemelere göre 2050 yılı itibarıyla İstanbul'da deniz suyunun karadan 2 kilometre içeri girmesi öngörülüyor.Gülsüm Hülya Sundu
Dünya nüfusunun yüzde 40'ını (yaklaşık 3 milyar insan) barındıran kıyı şeritleri büyük bir risk altında. Bilimsel araştırmalar, önümüzdeki 30 yıl içinde deniz seviyesinin 50 cm yükseleceğini ortaya koyuyor.
Dikeydeki her 1 santimetrelik yükseliş, fırtına ve gelgit etkileri hesaba katılmadan bile yatayda 1 metrelik kıyıyı yutuyor. Bu da kıyı şeritlerinin ortalama 45 metre gerilemesi anlamına geliyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Bu tablonun Türkiye için faturası oldukça ağır. Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ını üreten Kuzey Marmara bölgesi büyük bir tehdit altında. Avrupa'nın en kırılgan metropollerinden biri olan İstanbul için Climate Central'ın yaptığı modellemeler korkutucu.
2050 yılına gelindiğinde deniz suyunun karadan 2 kilometre içeri girmesi ve şehrin önemli bir bölümünün sular altında kalması öngörülüyor.
Kutuplardaki erime, sadece su seviyesini artırmakla kalmıyor, ekosistemleri de yok ediyor. Bellinghausen Denizi’ndeki imparator penguenlerinin yavrularının beşte dördünü kaybetmesi bunun en acı örneklerinden biri.
Daha büyük bir fiziksel tehdit ise Batı Antarktika’da bulunuyor. Deniz seviyesinin altındaki okyanus sularıyla alttan oyulan Thwaites (Kıyamet) Buzulu'nun kırılması halinde, küresel deniz seviyesinin aniden 65 cm yükselme riski bulunuyor.
Sıcaklık artışının 2 dereceyi bulması halinde yaşanacaklar küresel ekonomiyi derinden sarsacak. Piyasalar şimdiden iklim riskini fiyatlıyor. Florida'da ortalama konut sigortası primleri 12 bin dolara fırlarken, özel şirketler kıyı bölgelerini sigortalamaktan kaçınıyor. Limanların hasar görmesi, tarım arazilerinin kaybı ve enerji altyapılarının çökmesi bekleniyor.
Emlak değerlerindeki sert düşüşler ve yaşanamaz hale gelen kıyılar, küresel çapta devasa göç hareketlerini tetikleyecek. Uzmanlar, Antarktika'ya çekilecek dev denizaltı perdeleri veya güneş ışınlarını yansıtma gibi mühendislik çözümlerinin sadece zaman kazandıracağını, asıl çözümün emisyonları acilen düşürmek olduğunu vurguluyor.
İklim krizine dikkat çekmek için sınırları zorlayan isimlerden biri de kısa süre önce Beko'daki görevinden ayrılan Hakan Bulgurlu. 2019'da Everest'e tırmanarak bu deneyimini "Tehlikeli Tırmanış" kitabında anlatan Bulgurlu, iki yıl önce kas gücüyle Antarktika'ya ulaşan ilk Türk oldu. Bulgurlu, eşi Stephanie'ye ithaf ettiği yeni kitabı "Buzlar Eriyince" ile bu eşsiz deneyimi ve uzmanların iklim uyarılarını okuyucuyla buluşturdu.