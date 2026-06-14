İstanbul’un sular altında kalacağı tarihi verdiler: Deniz 2 kilometre içeri girecek

İklim krizine dikkat çekmek için sınırları zorlayan isimlerden biri de kısa süre önce Beko'daki görevinden ayrılan Hakan Bulgurlu. 2019'da Everest'e tırmanarak bu deneyimini "Tehlikeli Tırmanış" kitabında anlatan Bulgurlu, iki yıl önce kas gücüyle Antarktika'ya ulaşan ilk Türk oldu. Bulgurlu, eşi Stephanie'ye ithaf ettiği yeni kitabı "Buzlar Eriyince" ile bu eşsiz deneyimi ve uzmanların iklim uyarılarını okuyucuyla buluşturdu.