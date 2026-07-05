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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Turizm Trendleri ve Politikaları 2026 raporu, sektörün pandemi sonrası toparlanmasını ve geleceğini şekillendiren yeni dinamikleri gözler önüne serdi. 2025 yılında uluslararası turist sayısı yüzde 3,4 artışla 847 milyona ulaşarak rekor kırsa da, sektörün önünde artık jeopolitik krizler ve aşırı hava olayları gibi büyük engeller bulunuyor.

2025'İN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Rapor, ülkeler arasındaki turizm performansında ciddi farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Japon yeninin değer kaybetmesi ve artan uçuş ağları Asya'ya yararken, bazı büyük ekonomiler henüz pandemi öncesi rakamlara ulaşamadı.

Ülke Değişim (2025) Durum Özeti Finlandiya + %16,5 Zirvede, tarihi rekor kırdı. Japonya + %15,8 Yen'in değer kaybı ile güçlü toparlanma. Güney Kore + %15,7 Havayolu bağlantılarının artması etkili oldu. ABD - %5,5 Pandemi öncesi seviyenin gerisinde kaldı. İsrail - %70,8 Ortadoğu'daki çatışmalar turizmi durma noktasına getirdi.

Önemli Gelişme: Almanya, Kanada ve İrlanda da 2025 yılını turist sayısında düşüşle kapatarak pandemi öncesi performanslarını yakalayamayan ülkeler arasında yer aldı.

KRİZLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ROTAYI YENİDEN ÇİZİYOR

Ortadoğu'daki sıcak çatışmalar ve artan ulaşım maliyetleri, turistleri daha tanıdık, kısa mesafeli ve ekonomik tatil seçeneklerine yöneltiyor. Bunun yanı sıra sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve fırtınalar tatil yeri seçiminde artık temel kriterlerden biri.

OECD, bu yeni normale uyum sağlamak için ülkelerin risk analizleri ve erken uyarı sistemleri geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Japonya'da Safety Tips, Avusturya'da AT-Alert, Avrupa'da MeteoAlarm gibi uygulamalar turistlere anlık doğal afet uyarıları gönderiyor. Madrid'de uygulanan "Kültüre Sığın" girişimiyle, sıcak hava dalgalarında klimalı müzeler turistler için serinleme noktaları olarak konumlandırılıyor.

Rapor ayrıca, "aşırı turizm" (overtourism) ile mücadele kapsamında ayak bastı paraları (turist vergisi), günlük kotalar ve turistleri yoğun merkezler yerine alternatif şehirlere yönlendirme politikalarının önümüzdeki yıllarda standartlaşacağını öngörüyor.

TÜRKİYE CEPHESİ: REKOR GELİRLER VE GİZLİ KIRILGANLIK

OECD verileri, Türkiye'nin uluslararası turizmdeki devasa büyümesini tescillerken, sektörün yapısal bir riskine de mercek tutuyor.

2024'te 60,6 milyon turist ağırlayan Türkiye, 2025'te bu rakamı 64 milyona çıkardı. 2025'i 65,2 milyar dolar rekor gelirle kapatan sektörün 2026 beklentisi 68 milyar dolar. En çok ziyaretçi gönderenler Rusya (%10,8), Almanya (%10,6) ve İngiltere (%6,5) oldu.

İÇ TURİZMDEKİ TEHLİKE ÇANLARI

Birçok OECD ülkesinde turizmin ana omurgasını yerli turist oluştururken, Türkiye'de iç turizmin toplam turizm harcamaları içindeki payı yüzde 27 gibi oldukça düşük bir seviyede kalıyor. 2024'te yerli turist seyahatleri 66,8 milyona ulaşarak büyüme gösterse de, bu rakam halen pandemi öncesindeki 78,2 milyonluk rekorun yüzde 14,5 gerisinde.

OECD uzmanları, iç turizmdeki bu zayıflığın, Türkiye turizmini dışarıdan gelebilecek jeopolitik şoklara, döviz krizlerine ve yabancı turist sayısındaki olası düşüşlere karşı son derece savunmasız (kırılgan) bıraktığının altını çiziyor.