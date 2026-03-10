Türkiye’nin ilk menopoz uygulaması olarak geliştirilen Midrise, kadınların perimenopoz ve menopoz sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgiye, takibe ve dayanışmaya tek bir platform üzerinden ulaşmasını hedefleyerek kullanıma sunuldu. Kadın sağlığı ve menopoz alanında yürütülen kapsamlı içerik üretimi ile saha deneyiminden beslenen uygulama, bilimsel bilgiyi günlük yaşam deneyimiyle bir araya getirerek bu geçiş döneminde kadınlara dijital bir yol arkadaşı olmayı amaçlıyor.

Midrise; menopozun fiziksel, zihinsel ve duygusal yönleri bulunan bütüncül bir deneyim olduğu yaklaşımıyla tasarlandı. Uygulama, menopoza dair temel bilgilerden cinsel sağlığa, beden sağlığından ilişkilere, iyi olma halinden benlik algısına kadar uzanan geniş bir içerik kütüphanesi sunarken, kullanıcıların kendi deneyimlerini takip edebileceği araçlar ve destekleyici dijital çözümler de sağlıyor.

YAPAY ZEKÂ, MENOPOZA DAİR SORULARI CEVAPLIYOR

Uygulama içerisinde bulunan yapay zekâ destekli sohbet özelliği sayesinde kullanıcılar menopoza ilişkin sorularını anlık olarak sorabiliyor ve güvenilir kaynaklara dayanan yanıtlar alabiliyor. Bunun yanı sıra Midrise, 50’den fazla semptomun takip edilebildiği kapsamlı bir izleme sistemi sunuyor. Kullanıcılar baş ağrısından baş dönmesine, ağız kuruluğundan eklem ağrısına, huzursuz bacaklardan deri hassasiyetine kadar geniş bir semptom yelpazesini kaydedebiliyor; ruh hali, aktivite ve genel iyi olma durumlarını düzenli olarak takip edebiliyor.

Uygulama, düzenli veri girişine dayalı olarak kişiye özel geri bildirimler sunarak ve hatırlatmalar yaparak kullanıcıların günlük yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi hedefliyor. Akıllı saatler ve telefonlardan alınabilen sağlık verileri uygulamaya entegre edilebiliyor ve manuel veri girişiyle tamamlanabiliyor.

KENDİNİ YALNIZ HİSSEDEN KADINLAR İÇİN...

Midrise aynı zamanda kullanıcıların kişisel iyi olma hedefleri belirleyebileceği, günlük olumlamalarla ilerleyebileceği ve minnettarlık pratiği yapabileceği araçlar da içeriyor. Uygulamada yer alan ‘Yolculuklar’ bölümü ise menopoz dönüşümünü anlamak ve yönetmek, uyku kalitesini artırmak, zorlayıcı duygularla baş etmek ve olumsuz düşünce döngülerini dönüştürmek gibi temalara odaklanan yapılandırılmış programlar sunuyor; kullanıcılar her gün küçük adımlarla ilerleyebiliyor.

Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise ‘Topluluk’ alanı. Midrise, bu dönemde kendisini yalnız hisseden kadınlar için güvenli ve kapsayıcı bir dijital buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılar deneyimlerini paylaşabiliyor, birbirlerine destek olabiliyor ve giderek büyüyen bir dayanışma ağına katılabiliyor.

Midrise, kadınların menopoz sürecini daha iyi anlamalarını, kendi bedenleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını ve bu dönemi yalnızca yönetilmesi gereken bir süreç değil aynı zamanda dönüştürücü bir deneyim olarak yaşamalarını desteklemeyi amaçlıyor. Midrise mobil uygulaması App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.