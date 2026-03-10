UEFA Şampiyonlar Ligi 16 son turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u kendi sahasında ağırlıyor.

Rams Park'ta oynanan müsabakanın hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Manzano.

GALATASARAY-LIVERPOOL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Szoboszlai, Salah.

GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL CANLI ANLATIM

1' Manzano'nun düdüğüyle karşılaşmaya Galatasaray başladı.

SZOBOSZLAI KALEYİ YOKLADI

2' Lemina’nın yaptığı pas hatasının ardından topa müdahale eden Dominik Szoboszlai, Uğurcan Çakır'ı önde görüp kaleyi yokladı; ancak şutu dışarı çıktı.

LIVERPOOL SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

6' Noa Lang’ın sol kanattan ortaladığı topa Kerkez müdahale ederek topu kornere gönderdi.

GOOOLLL! Victor Osimhen indirdi Mario Lemina tamamladı! Temsilcimiz Galatasaray, maçın başında öne geçti! 1-0! pic.twitter.com/CEmpa86Pzn — TRT Spor (@trtspor) March 10, 2026

LEMINAAAA! GOOOL

7' Galatasaray’da Sara'nin kullandığı kornerde, Osimhen kafayla topu içeriye çevirdi ve Lemina topu ağlarla buluşturdu.

VAN DJIK ARAYA GİRDİ

10' Temsilcimizde Barış Alper’in sağ kanattan yaptığı ortada, Virgil van Dijk araya girerek topu uzaklaştırdı.

GOLE BİR KEZ DAHA YAKLAŞTIK

13' Jakobs’un sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Osimhen kafa vuruşunu yaptı; ancak top az farkla dışarı çıktı.

UĞURCAN HARİKA ÇIKARDI

16' Liverpool’un atağında Dominik Szoboszlai’nin pasıyla ceza sahası içinde Florian Wirtz şutunu çekti, ancak Uğurcan Çakır muhteşem bir kurtarış yaptı.

NOA LANG!!! KALECİ SON ANDA ÇIKARDI

21' Abdulkerim’in pasında topa yetişen Jakobs, pasını Noa Lang’a verdi. Hollandalı oyuncunun orta-şut karışımı vuruşunda, kaleci Mamardashvili topu son anda kornere çeldi.