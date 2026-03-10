Kredi kartı borç dağı altında ezilen tüketiciler için çıkış yolu göründü. BDDK’nın yapılandırma çerçevesini genişletmesinin ardından bankalar, rekabetçi paketlerini bir bir açıklamaya başladı.
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma
Artan enflasyon ve sıkılaşma politikaları sonrası kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşa bankalardan can suyu geliyor. Bazı bankalar, borçları 6 aya kadar ertelemeli ve uzun vadeli taksitlendirme seçenekleriyle yapılandırmaya başladı. İşte bankaların sunduğu o imkanlar...Derleyen: Süleyman Çay
Yeni düzenlemeyle birlikte borçlar sadece taksitlendirilmekle kalmıyor, aynı zamanda "ödemesiz dönem" avantajıyla öteleniyor.
Bankaların sunduğu yapılandırma paketlerinde öne çıkan başlıklar şunlar:
Akbank: Borç transferi veya mevcut kart borçları için 6 aya kadar erteleme seçeneğiyle dijital kanallar üzerinden başvuru alıyor.
VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle, ekstre borçlarını yapılandıranlara 4 aydan başlayan erteleme ve uygun faiz oranları sunuyor.
DenizBank: Borç kapatma kredisi kapsamında, borcun tamamını tek çatıda toplayıp 6 ay anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.
(Ziraat - Halkbank): BDDK standartlarında 48 ila 60 ay arasında değişen rekor vade seçenekleriyle borç yükünü zamana yayıyor.
Uzmanlar, yapılandırma sürecine girecek vatandaşları şu kritik noktalarda uyarıyor:
Yapılandırma imkanından yararlanmak için genellikle borcun en az 30 gün gecikmiş olması veya asgari tutarın ödenmemiş olması gerekiyor.
Yapılandırma faizleri, normal alışveriş faizinden farklılık gösterebilir. Başvuru öncesi "toplam geri ödeme tutarı" mutlaka kontrol edilmeli.
Yapılandırılan kartlar, borç belirli bir oranda ödenene kadar nakit avansa kapatılabilir veya limiti sınırlandırılabilir.
NOT: Bankaların sunduğu koşullara göre yapılandırmalar değişmektedir.