10 Mart 2026 Salı
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma

Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma

Artan enflasyon ve sıkılaşma politikaları sonrası kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşa bankalardan can suyu geliyor. Bazı bankalar, borçları 6 aya kadar ertelemeli ve uzun vadeli taksitlendirme seçenekleriyle yapılandırmaya başladı. İşte bankaların sunduğu o imkanlar...

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 1

Kredi kartı borç dağı altında ezilen tüketiciler için çıkış yolu göründü. BDDK’nın yapılandırma çerçevesini genişletmesinin ardından bankalar, rekabetçi paketlerini bir bir açıklamaya başladı.

1 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 2

Yeni düzenlemeyle birlikte borçlar sadece taksitlendirilmekle kalmıyor, aynı zamanda "ödemesiz dönem" avantajıyla öteleniyor.

2 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 3

Bankaların sunduğu yapılandırma paketlerinde öne çıkan başlıklar şunlar:

3 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 4

Akbank: Borç transferi veya mevcut kart borçları için 6 aya kadar erteleme seçeneğiyle dijital kanallar üzerinden başvuru alıyor.

4 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 5

VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle, ekstre borçlarını yapılandıranlara 4 aydan başlayan erteleme ve uygun faiz oranları sunuyor.

5 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 6

DenizBank: Borç kapatma kredisi kapsamında, borcun tamamını tek çatıda toplayıp 6 ay anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.

6 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 7

​(Ziraat - Halkbank): BDDK standartlarında 48 ila 60 ay arasında değişen rekor vade seçenekleriyle borç yükünü zamana yayıyor.

7 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 8

Uzmanlar, yapılandırma sürecine girecek vatandaşları şu kritik noktalarda uyarıyor:

8 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 9

Yapılandırma imkanından yararlanmak için genellikle borcun en az 30 gün gecikmiş olması veya asgari tutarın ödenmemiş olması gerekiyor.

9 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 10

Yapılandırma faizleri, normal alışveriş faizinden farklılık gösterebilir. Başvuru öncesi "toplam geri ödeme tutarı" mutlaka kontrol edilmeli.

10 11
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: 6 ay ödemesiz yapılandırma - Resim: 11

Yapılandırılan kartlar, borç belirli bir oranda ödenene kadar nakit avansa kapatılabilir veya limiti sınırlandırılabilir.

NOT: Bankaların sunduğu koşullara göre yapılandırmalar değişmektedir.

11 11
Kaynak: Ekonomi Servisi
