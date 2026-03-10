Anadolu’nun şifa yemeği: Çiğ yenirse zehirliyor, doğru yapılırsa şifa veriyor

Anadolu’nun güneyinde özellikle Doğu Akdeniz ve Çukurova havzasında baharın habercisi sayılan tırşik, doğadan toplanan en ilginç yöresel ürünlerden biri olarak biliniyor. Her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan bu bitki, mutfaklarda büyük bir özenle hazırlanıyor. Uzmanlar ise önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Doğru işlemler uygulanmadığında yılan pancarı fayda yerine ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.