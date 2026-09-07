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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu tarafından düzenlenen “Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı”, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bilecik’te gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden kent belleği çalışmaları yürüten araştırmacılar ile koleksiyoncuları bir araya getirecek etkinliğin, kent bellekleri ile koleksiyoncuları aynı organizasyonda buluşturması açısından Türkiye’de bir ilk olacağı belirtildi.

Bilecik’in tarihsel ve kültürel hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Kent Belleği, fotoğraf, belge, mektup, gazete, kartpostal ve çeşitli objeleri dijital ortamda kayıt altına alıyor. Özel koleksiyonlarda bulunan ve daha önce kamuoyuna açık şekilde yayımlanmamış çok sayıda eser de yapılan çalışmalarla araştırmacıların erişimine sunuluyor.

3 BİNDEN FAZLA MATERYAL DİJİTALLEŞTİRİLDİ

Özellikle Bilecik’in 1920-1922 yılları arasında yaşadığı işgal döneminde kentin tarihi dokusunun ve geçmiş yaşamına ilişkin önemli izlerin büyük ölçüde kaybolmasından hareketle oluşturulan Bilecik Kent Belleği, tarihi Bilecik ile Cumhuriyet döneminde şekillenen modern kent arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Bilecik halkı ve özel koleksiyoncuların katkılarıyla oluşturulan arşivde bugüne kadar 3 binden fazla materyal dijitalleştirilirken, dijital içerik 7 bin sayfayı aştı. Belleğe ulaştırılan eserler yüksek çözünürlükte tarandıktan sonra sahiplerine teslim ediliyor. Materyaller, Yayın Kurulunun değerlendirmesinin ardından uygun bulunması halinde dijital arşivde yayımlanıyor.

Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu koordinatörlüğünü Hakkı Aynur, Bilecik Kent Belleği Meclisi Başkanlığını N. Filiz Kırmacı Eğilmez, akademik danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Ali Okumuş yürütüyor. Arşiv, dijitalleştirme, çeviri, metin ve araştırma çalışmalarını Oğuz Cabar; iletişim, evrak, koordinasyon ve araştırma çalışmalarını Ayşin Yardımcı üstleniyor. İnternet sitesinin tasarım ve geliştirmesi Salih Zeyhan, belgesel ve video çalışmaları ise Orçun Yangın tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara ayrıca üniversite öğrencilerinden oluşan bir araştırma ekibi de katkı sağlıyor.

YAKLAŞIK 300 ORİJİNAL ESER İLK KEZ SERGİLENECEK

Çalıştay kapsamında Bilecik’in tarihi açısından önemli bir sergi de ziyaretçilerle buluşacak. “Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz: Bilecik Kent Belleği Sergisi”, 5 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’de Tarihi Bilecik Valiliği Fuaye Alanı’nda ziyarete açılacak.

Yaklaşık 30 farklı koleksiyondan derlenen 300 civarında orijinal fotoğraf, kartpostal, fotokart, mektup, zarf, pul ve gazete ilk kez bir arada sergilenecek.

Serginin küratörü Oğuz Cabar, Bilecik’te bu nitelikte bir serginin ilk kez gerçekleştirileceğini belirterek, kentin köklü geçmişini ve farklı toplulukların kent yaşamındaki izlerini nadir eserler üzerinden ziyaretçilere aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN KATILIMCILAR BULUŞACAK

Serginin ardından saat 14.00’te Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezi’nde üç oturumdan oluşan Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı başlayacak.

Etkinlikle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki kent belleği çalışmalarının tanınması, koleksiyoncularla karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ve şehirlerin hafızasının korunmasına yönelik sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturulması hedefleniyor.

Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu adına açıklamada bulunan Hakkı Aynur, Bilecik halkı ve koleksiyoncuların desteğiyle kısa sürede önemli bir arşiv meydana getirildiğini belirterek, çalıştayın temel amaçlarından birinin farklı şehirlerde yürütülen bellek çalışmalarını bir araya getirerek sürdürülebilir bir etkileşim ağı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Bilecik Kent Belleği Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Okumuş da özel koleksiyonlarda bulunan ve daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerin dijital arşive kazandırılmasının Bilecik’in unutulmuş tarihinin ortaya çıkarılmasına katkı sunduğunu, oluşturulan arşivin gelecekte gerçekleştirilecek akademik araştırmalar için de önemli bir kaynak niteliği taşıyacağını ifade etti.

Program, 5 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’de Tarihi Bilecik Valiliği Fuaye Alanı’ndaki sergi ziyaretiyle başlayacak. Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı ise saat 14.00’te Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.