STM tarafından geliştirilen sürü İHA sistemi, Türkiye’nin otonom harp kabiliyetlerinde önemli bir aşamayı temsil ediyor. 20 adet KARGU vurucu İHA’nın yer aldığı testte, sistem ilk kez canlı mühimmat kullanılarak operasyonel bir senaryoda denendi ve hedefler tam isabetle vuruldu. Bu çalışma, Türkiye’de bu kapsamda gerçekleştirilen ilk test olarak kayda geçti.

OPERASYONEL SENARYO VE TEST DETAYLARI

Ankara Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen testte, KARGU sürüsü tek operatör kontrolünde görev yaptı. Kalkış sonrası otonom şekilde görev bölgesine ulaşan sürü, üç farklı hedef için alt gruplara ayrılarak eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi. Anti-personel harp başlığı taşıyan İHA’lar, canlı mühimmatla yüksek hassasiyetli angajman kabiliyeti sergiledi.

DAĞITIK SÜRÜ ZEKASI VE OTONOMİ

Sistemin temelini oluşturan milli sürü zekâsı algoritmaları, merkezi bir kontrol birimine ihtiyaç duymadan çalışıyor. İHA’lar kendi aralarında haberleşerek hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirme yapabiliyor. Bu dağıtık mimari sayesinde, sürü içerisindeki bazı unsurlar devre dışı kalsa bile görev başarıyla sürdürülebiliyor.

EŞ ZAMANLI VE KOORDİNELİ TAARRUZ YETENEĞİ

Sürü sistemi, satürasyon saldırısı konsepti çerçevesinde çalışıyor. Çok sayıda İHA’nın aynı anda hedef bölgeye yönelmesiyle düşman savunma sistemlerinin etkisiz bırakılması amaçlanıyor. Ayrıca her İHA, taşıdığı mühimmat türüne göre uygun hedefe otonom olarak angaje olabiliyor.

ESNEKLİK VE DİNAMİK GÖREV YÖNETİMİ

Geliştirilen altyapı, görev sırasında sürüye yeni İHA’ların eklenmesine veya çıkarılmasına imkân tanıyor. Sürü, görev bölgesi içinde bölünerek farklı hedeflere yönlenebiliyor ve gerektiğinde yeniden birleşebiliyor. Bu özellik, sahada yüksek operasyonel esneklik sağlıyor.

TEKNİK KABİLİYETLER

STM sürü İHA sisteminin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Sürü zeksı algoritmaları

Dağıtık kontrol mimarisi

İHA’lar arası iletişim altyapısı

Otonom formasyon ve çarpışma önleme

Gerçek zamanlı hedef tespiti ve sınıflandırma

Görev paylaşımı ve hedef önceliklendirme

Anti-jam seyrüsefer (CRPA)

KERKES entegrasyonu ile bağımsız navigasyon

Sürü bölünmesi ve birleşmesi

Gerçek zamanlı sürüye katılım ve ayrılma



STRATEJİK VE KÜRESEL ÖNEMİ

Bu test, Türkiye’nin sürü İHA teknolojilerinde geldiği noktayı ortaya koyarken, dünyada sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu ileri seviye otonom saldırı kabiliyetleri arasında yer aldığını gösteriyor. Aynı zamanda geleceğin harp konseptlerinde sürü teknolojilerinin belirleyici rol oynayacağının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.