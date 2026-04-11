Meteoroloji'den 38 ile sarı kodlu uyarı; Kara kış Nisan'da geldi; Türkiye'de küçük kıyamet

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normallerinin oldukça altında bir hava sıcaklığı olacağını açıklarken, sağanak yağış kuvvetli rüzgar, kar, tipi ve zirai don beklendiğini duyurdu. 38 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Hafta sonu Türkiye donacak. Meteoroloji'nin 11 Nisan hava durumu raporuna göre ülke genelinde şiddetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji 38 ile sarı kodlu alarm verdi.

Sarı kod verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.

İl İl hava durumu:

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi
