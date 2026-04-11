Sanatçı Sibel Can, 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile evlendi. 10 yıl süren evliliklerinin ardından ayrıldıkları Sulhi Aksüt’ten Emir adında bir oğlu dünyaya geldi.
Sibel Can’ın Westminster mezunu oğlu Emir asker oldu: Melisa Ural kardeşini asker ocağında ziyaret etti
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yapmak üzere asker oldu. Ablası Melisa Ural, kardeşini ziyaret ettiği özel anları sosyal medyadan paylaştı.
Emir Aksüt, geçtiğimiz haftalarda İngiltere’deki Westminster Üniversitesi’nden mezun oldu.
Mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural onu yalnız bırakmadı.
Oğlunun diplomasını aldığı o anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sibel Can, “Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullanmıştı.
25 yaşındaki Emir Aksüt, vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
Melisa Ural da asker olan kardeşini ziyarete gittiği duygusal anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
MELİSA URAL KİMDİR?
Melisa Ural, ünlü şarkıcı Sibel Can ile televizyoncu ve sunucu Hakan Ural'ın kızıdır.
1994 yılında İstanbul’da doğmuştur ve 2026 itibarıyla 32 yaşındadır. Sibel Can’ın ilk evliliğinden (Hakan Ural ile) olan ikinci çocuğudur; abisi Engincan Ural’dır.
Eğitimini İngiltere’de London College of Communication’da iletişim alanında tamamlamıştır. Sanatçı bir aileden gelmesine rağmen genellikle mütevazı ve düşük profilli bir yaşam tarzı tercih eder.
Sosyal medyada (özellikle Instagram) estetik paylaşımlarıyla takipçi kitlesine sahiptir ve abisi-kardeşiyle (Engincan ve Emir Aksüt) yakın ilişkisiyle bilinir.
EMİR AKSÜT KİMDİR?
Emir Aksüt, Sibel Can’ın küçük oğludur.
Sibel Can ile ikinci eşi iş insanı Sulhi Aksüt’ün (2000-2010 evli kaldılar) tek çocuğudur. Yaklaşık 2000-2001 doğumlu olup, 2026 itibarıyla 25-26 yaşlarındadır.
Sibel Can ile ikinci eşi iş insanı Sulhi Aksüt’ün (2000-2010 evli kaldılar) tek çocuğudur. Yaklaşık 2000-2001 doğumlu olup, 2026 itibarıyla 25-26 yaşlarındadır.
Kısa süre önce vatani görevini yapmak üzere asker olmuş ve birliğine teslim olmuştur. Ablası Melisa Ural, kardeşini ziyaret ettiği anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.
Her ikisi de Sibel Can’ın çocukları olarak magazin gündeminde sıkça yer alır, ancak özel hayatlarını mümkün olduğunca uzuk tutmaya çalışıyorlar.