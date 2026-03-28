Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, üretim stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin Osnabrück’te bulunan fabrikasının savunma sanayi üretimine kaydırılması için çalışmalar yürütüldüğü açıklandı.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Almanya’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, söz konusu tesisin geleceğine ilişkin farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Blume, savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle temas halinde olduklarını ifade ederek, fabrikanın bu alanda kullanılmasının kalıcı bir çözüm olabileceğini söyledi.

Şirketin doğrudan silah üretimine girmeyeceğini vurgulayan Blume, planların daha çok askeri lojistik ve taşımaya yönelik üretim üzerine yoğunlaştığını dile getirdi.



DEMİR KUBBE İÇİN İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Volkswagen’in İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile olası bir iş birliği üzerinde görüştüğü belirtiliyor. Bu kapsamda Osnabrück fabrikasında, “Demir Kubbe” hava savunma sistemi için bazı ekipmanların üretilmesi gündemde.



TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Söz konusu plan, Almanya’da siyasi ve hukuki tartışmalara da yol açtı. Bazı siyasetçiler ve hukukçular, savunma sanayi iş birliklerinin uluslararası hukuk açısından riskler barındırabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Alman hükümeti, otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ettiklerini ve istihdamı koruyacak adımları desteklediklerini açıkladı.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı Osnabrück tesisinin, mevcut üretim faaliyetlerinin ardından yeni bir işlev kazanmasının hedeflendiği ifade ediliyor.