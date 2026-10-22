Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD merkezli düşünce kuruluşu Tax Foundation, 38 OECD ülkesini kapsayan 2026 Uluslararası Vergi Rekabetçiliği Endeksi raporunu yayımladı.

Vergi oranlarının yüksekliğinden ziyade sistemlerin rekabetçiliğini, basitliğini ve ekonomik kararlara etkisini değerlendiren endekste Türkiye, 76 puanla 9. sıraya yerleşti. Türkiye bu sonuçla ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dev ekonomileri geride bıraktı.

TÜRKİYE 2 BASAMAK YÜKSELDİ

Dünya'da yer alan habere göre Türkiye, method değişikliğiyle yeniden hesaplanan 2025 verilerine göre sıralamada 2 basamak yükselerek dokuzunculuğa çıktı. Ancak 76 olan puanının değişmemesi, bu yükselişin genel vergi yükünün azaldığı anlamına gelmediğini gösteriyor.

Türkiye’nin endeksteki en güçlü performansı 86,6 puanla 6. sırada yer aldığı kişisel vergiler ve 81,9 puanla 8. sırada yer aldığı sınır ötesi vergi düzenlemeleri kategorilerinde gerçekleşti. Yurt dışı temettü istisnaları, geniş vergi anlaşması ağı ve öz kaynak kullanımını teşvik eden vergi indirimleri Türkiye'nin artı hanesine yazıldı.

Buna karşın Türkiye; tüketim vergilerinde 15'inci, kurumlar vergilerinde 21'inci ve mülkiyet vergilerinde 22'nci sırada yer buldu. Şirket zararlarının mahsubuna getirilen sınırlamalar, KDV matrahının dar kapsamı ve taşınmaz devirlerindeki farklı vergiler ise zayıf yönler olarak raporda kayda geçti.

DEV EKONOMİLER LİSTENİN GERİSİNDE KALDI

Rapor, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük ekonomilerinin vergi rekabetçiliğinde geride kaldığını ortaya koydu:

ABD: Tüketim vergilerinde 3., kurumlar vergisinde 8. olsa da sınır ötesi kurallardaki zayıflığı nedeniyle 71,2 puanla 17. sırada kaldı.

Almanya: Kurumlar ve kişisel vergilerdeki düşük puanlarıyla 69,2 puanla 19. sırada yer aldı.

İngiltere 30., Fransa ise 45,7 puanla sonuncu (38.) sırada yer aldı.

ZİRVE YİNE DEĞİŞMEDİ: ESTONYA LİDER!

Endeksin ilk 10 basamağında Baltık ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti.

Dağıtılmayan ve yeniden yatırıma dönüştürülen şirket kârlarını vergilendirmeyen Estonya, 100 tam puan alarak 2014’ten bu yana sürdürdüğü liderliğini korudu. Estonya’yı 92,5 puanla komşusu Letonya ve 88,2 puanla Yeni Zelanda takip etti. İlk 5'i oluşturan diğer ülkeler ise İsviçre (4.) ve Litvanya (5.) oldu.

Kaynak: Dünya.com