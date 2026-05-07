Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un Ankara’daki temaslarının ardından Türkiye ile Cezayir arasında çeşitli alanları kapsayan 13 anlaşma imzalandı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı’nın ardından düzenlenen törende, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmalar hayata geçirildi.

Bu kapsamda Erdoğan ve Tebbun, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisi”ne imza attı.

İmzalanan anlaşmalar arasında ulaştırma, telekomünikasyon, afet yönetimi, sanayi, tarım, ticaret, medya ve yatırım alanlarında iş birliği protokolleri yer aldı.

Ayrıca iki ülke arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değiştirilmesine ilişkin anlaşma da dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Türkiye ile Cezayir arasında tercihli ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatılması konusunda ortak bildiri imzalanırken, dezenformasyonla mücadele alanında da iş birliği kararı alındı.

Öte yandan TRT ile Cezayir Radyo Kurumu arasında televizyon ve radyo alanında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.