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Küresel ölçekte ve OECD üyesi ülkelerde sigara kullanımı azalma eğilimindeyken, Türkiye tütün ürünü kullanımında dünyada Endonezya'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Açıklanan son veriler, sigara salgınının sadece bağımlıları değil, tütün dumanına maruz kalan masum çevredekileri de hayattan kopardığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Raporda tütünün hem insani boyutu hem de sağlık sistemine getirdiği devasa ekonomik yük detaylandırıldı.

PASİF İÇİCİLİK TEHDİDİ: 25 BİN KİŞİ DUMANDAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Türkiye'de tütün kullanımının neden olduğu sağlık krizinin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor:

-Doğrudan ve Dolaylı Ölümler: Türkiye'de her yıl 125 bin kişi sigara kullanımı veya pasif etkilenim nedeniyle yaşamını yitiriyor.

-Hiç İçmeyenlerin Sessiz Ölümü: Hayatı boyunca hiç sigara içmediği halde, başkalarının içtiği sigara dumanına maruz kalarak (pasif içici) hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 25 bine ulaştı.

-Küresel Bilanço: Dünya genelinde tütün her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açarken, bu ölümlerin 1.6 milyonu pasif etkilenimden kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de dünyadaki kronik hastalıkların %25'inden doğrudan sigarayı sorumlu tutuyor.

EN BÜYÜK RİSK ÇOCUKLARDA: HER 100 ÇOCUKTAN 44'Ü DUMAN ALTINDA

Rapordaki en trajik ve dikkat çeken sonuçlardan biri, çocukların karşı karşıya kaldığı pasif içicilik tehlikesi oldu. Verilere göre, Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ü maalesef sigara dumanına maruz kalarak büyüyor. Bu durum, gelecek nesillerin kronik solunum yolu ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini ciddi ölçüde artırıyor.

SAĞLIK SİSTEMİNE DEVASA EKONOMİK YÜK

Tütün kullanımının yarattığı ağır sağlık krizinin bir de göz ardı edilemeyecek ekonomik boyutu bulunuyor. Sigaraya bağlı hastalıkların tedavi süreçleri, genel sağlık bütçesini eritiyor:

-Bireysel Maliyet: Sigara içen bir bireyin yıllık doğrudan maliyeti 1.028 Dolar olarak hesaplandı.

-Sağlık Harcamaları Artıyor: Tütünün yol açtığı kanser, KOAH ve kalp krizleri gibi ağır hastalıkların tedavisi sağlık sistemine büyük bir yük bindiriyor. Türkiye'de kişi başı genel sağlık harcaması 840 Dolar seviyesine ulaşmış durumda.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: İLK 4 AYDA BİNLERCE BAŞVURU

Sağlık Bakanlığı, hem aktif tütün kullanımını azaltmak hem de pasif etkilenmenin önüne geçebilmek adına "Dumansız Hava Sahası" denetimlerini (rutin, çapraz ve ihbar usulüyle) sıkılaştırdı. Bununla birlikte, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz tedavi ve danışmanlık hizmetleri de aralıksız sürüyor.

Yılın ilk 4 ayına ait mücadele verileri ise şu şekilde paylaşıldı:

-ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı: Bu yılın ilk 4 aylık döneminde hat üzerinden tam 143 bin 534 çağrı karşılandı ve vatandaşlara rehberlik edildi.

-Sigara Bırakma Poliklinikleri: Yine yılın ilk 4 ayında 1.501 kişi profesyonel destek ve ücretsiz ilaç/terapi imkanından faydalanmak üzere polikliniklere ilk başvurularını gerçekleştirdi.