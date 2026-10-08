Kaynak: AA / DHA / ANKA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Mekke Savunma İttifakı'nın son toplantısında çıkan ortak bildiriye ilişkin, "Üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla TSK'nın güç ve etkinliğinin artırılması çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhtelif miktarlarda Milli Piyade Tüfeği (MPT-76 MH), 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 155 milimetre beton delici topçu tapası ve 2,75 inç roket motoru teslim edildiğini bildiren Aktürk, savunma sanayisi paydaşlarına da çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

DENİZHAN-76'NIN 9'UNCUSU MİLGEM'İN 11'İNCİ GEMİSİNE ENTEGRE EDİLECEK

Aktürk, MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan-76'nın 9'uncusunun atışlı kabul testlerini başarıyla tamamladığını belirterek, topun MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye entegre edilmek üzere teslim edildiğini açıkladı. Aktürk, ASELSAN tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu kapsamında Ateş İdare Cihazı ve Modern Çekili Top ile MİLKAR-3A4 Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi teslim edildiğini belirtti.

Aktürk ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ASTELA 4931 Sabit Merkez ve ASTELA 3711 El Telsizi Setleri teslim edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Lazer Güdüm Kiti (LGK-84) ve Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) teslimatlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

"BİR PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Aktürk, TSK'nın ülkenin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin sürdüğünü belirtti. Aktürk, "Son bir hafta içerisinde; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" dedi.

"HUDUTLARDA 660 KİŞİ YAKALANDI"

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi. Aktürk, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışan 660 kişinin yakalandığını, bin 383 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Aktürk, böylece yıl içerisinde sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13 bin 366'ya, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının 53 bin 870'e yükseldiğini belirtti.

Aktürk, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 517 kilogram (517 bin 87 gram) uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Aktürk, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi ve sınırların güvenliğinin sağlanması amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde harekatta hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise saygı ve şükranlarını sunduklarını ifade etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İLE İSTİKRARA KATKILAR

Aktürk, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar, NATO ve ikili ilişkiler konusunda da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve NATO başta uluslararası görevler kapsamında; bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda; 3 Ekim’de Fransa’da, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz tarafından Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Nezdinde Delege Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Askerî Özel Kalem Başkanı ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ile ikili savunma ve askeri ilişkiler, stratejik diyalog ile mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu çerçevede 'Türkiye-Fransa Savunma İş Birliği Yol Haritası' imzalanmıştır.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında Milli Savunma Üniversitemizden bir heyet 7-9 Ekim tarihleri arasında Atina’da Yunanistan Savunma Kolejinde temaslarda bulunmakta, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turunun yarın Girit’te yapılması, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmesi planlanmaktadır.

15-16 Ekim’de Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız tarafından Ankara’da, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar ile 35 ülkeden 114 katılımcının iştirakiyle 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri' icra edilecektir."

BAKAN GÜLER'İN TEMASLARI

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 1 Ekim'de Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldığını belirtti. Güler'in 2 Ekim'de 13'üncü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı ile ADEX Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldığını aktaran Aktürk, Bakan Güler'in 3 Ekim'de TSK Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile birlikte Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya iştirak ettiğini söyledi.

Aktürk, Güler'in 5 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da düzenlenen "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na katıldığını bildirdi. Güler'in 7 Ekim'de Milli Savunma Üniversitesinin 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldığını belirten Aktürk, Bakan Güler'in bugün de (8 Ekim) Arnavutluk Savunma Bakanı ve beraberindeki heyeti ağırlayacağını, Katar Büyükelçisini kabul edeceğini açıkladı.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU'NUN TEMASLARI

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 6 Ekim'de Kuveyt Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Bayraktaroğlu'nun aynı gün, Kara Kuvvetleri Komutanının resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi'ni kabul ettiğini belirtti.

Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 6-8 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen 15'inci Bölgeler Ötesi Deniz Gücü Sempozyumu'na katıldığını bildirdi. Sempozyum kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanının mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

"İSRAİL’İN SURİYE’NİN GÜNEYİNDEKİ SALDIRGAN TUTUMU GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Aktürk, Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında, "İsrail'in; Suriye’nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine ve hava/topçu atışları ile bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etttiğini" belirtti. Aktürk, şöyle konuştu:

"'Sözde Sufa-53 Hattı Projesi' kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. Ayrıca, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin ve aşırılık yanlısı Yahudilerin kutsal mekânları hedef alan ihlal ve provokasyonlarına göz yumması da bölgedeki gerilimi tırmandırmaktadır. İsrail Hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı, uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz."

"TSK'NIN EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Aktürk, 3-9 Ekim tarihleri arasında Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik, 6-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de Nusret-2026 tatbikatlarının devam ettiğini bildirdi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın ise 12-16 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edileceğini belirten Aktürk, Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest-2026 Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü'nün de 15 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Aktürk, "Söz konusu faaliyette, 95 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemiyle atış görevleri icra edilecek, 104 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi ise sergilenecektir" dedi. Faaliyet kapsamında Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirileceğini ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından konser verileceğini belirten Aktürk, TSK'nın ateş gücünün gösterilmesi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunun geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

"TSK, ÇOK ULUSLU TATBİKATLARA KATILIYOR"

Aktürk, TSK'nın Romanya'da Carpathian Arc Kolektif Savunma, İtalya, İngiltere ve Norveç'te Steadfast Duel, İstanbul'da On Guard Komuta Yeri ve Kore Cumhuriyeti'nde Çok Uluslu Mayın Harekâtı tatbikatlarına katıldığını bildirdi. 13-25 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Mare Aperto Amfibi Harekât Tatbikatı'na da iştirak edileceğini belirten Aktürk, farklı ülkelerin deniz unsurlarının da Türkiye'deki liman ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi.

Romanya Sahil Güvenlik unsuru Mai 0201'in 5-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul'a, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Sancaktar'ın 6-8 Ekim'de Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini aktardı.

Aktürk, Nusret-2026 kapsamında NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Turia, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Numana ve Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Fulda'nın 6-18 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yaptığını bildirdi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Burgazada'nın 10-12 Ekim'de İtalya'ya, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 12'nci Aktivasyon Faaliyeti kapsamında TCG Akçay ile Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsurları Struma ve Captain Dimitar Dobrev ile Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Dumitrescu'nun 11 Ekim'de Karadeniz Ereğli'ye liman ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

"TCG ALEMDAR, EGE DENİZİ'NDEKİ BATIKLARIN ARAŞTIRILMASINA KATILIYOR"

TCG Alemdar kurtarma gemisinin, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokoller kapsamında Ege Denizi'nde yürütülen çalışmalara iştirak ettiğini belirten Aktürk, 8-18 Ekim tarihleri arasında Koyun Adaları ve Didim bölgesinde Osmanlı dönemine ait batıkların tespit ve teşhisinin yapılacağını bildirdi. Aktürk, çalışmalarda batıklardaki arkeolojik kalıntılar ile askeri kültür varlıklarının çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin yürütüleceğini ifade etti.

"HAVA KUVVETLERİ'NDEN EĞİTİM UÇUŞU, SOLOTÜRK'TEN MUDANYA'DA GÖSTERİ"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muharip ve destek uçaklarının katılımıyla 9 Ekim'de Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirileceğini bildiren Aktürk, "Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü Yılı" kapsamında 11 Ekim'de SOLOTÜRK tarafından Mudanya'da gösteri uçuşu yapılacağını söyledi. Aktürk, 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026 Antalya) Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı'nın da katıldığını belirtti.

TSK SPOR GÜCÜ ATIŞ TAKIMI'NA DÖRT BİRİNCİLİK, İKİ İKİNCİLİK

Aktürk, 25-27 Eylül tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen "Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası"nda TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın 50 metre ateşli tüfek ve 25 metre ateşli tabanca branşlarında dört birincilik ve iki ikincilik elde ettiğini bildirdi. 50 metre ateşli tüfek kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçen bir sporcunun da milli takım adına yarışmaya hak kazandığını belirten Aktürk, sporcuları tebrik etti.

"SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN KAMUYA GEÇİŞ BAŞVURULARI 12 EKİM'DE SONA ERECEK"

Personel ve askeri öğrenci alım ve temin işlemlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, TSK'da yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin e-Devlet üzerinden yürütülen ön başvuru sürecinin 12 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Aktürk, "2026 yılı Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı" ile "Millî Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuruları"nın 20 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi. "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının ise 12 Ekim'de başlayacağını belirtti.

"TSK, TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Aktürk, TSK'nın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirterek, yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği modern harp araç, gereç ve sistemleriyle gücünü ve caydırıcılığını artıracağını söyledi. TSK'nın başta Mavi Vatan olmak üzere Türkiye'nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirten Aktürk, "Karada, denizde ve havada ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

"TÜRKİYE-FRANSA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASIYLA KURUMSALLAŞTIRILACAK"

Daha sonra MSB tarafından gazetecilerin soruları yanıtlandı. Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin yol haritasına ilişkin sorunun sorulması üzerine MSB tarafından şu değerlendirlerde bulunuldu:

"Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır. Yol Haritası kapsamında; savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın iş birliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Askeri alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.

Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır. Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hâle getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Yol Haritası’nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

"MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NIN KURUMSALLAŞMASINDA ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANDI"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı anlaşmasının ikinci toplantısının Riyad'da gerçekleştirilmesine ve sonrasında yayımlanan ortak bildirinin sorulması üzerine Bakanlık'tan "Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir." açıklaması geldi.