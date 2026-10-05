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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’den üst düzey bir heyet, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarda bulundu.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan komitenin toplantısına katıldı.

ÜÇ ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ AYNI MASADA

Riyad’da gerçekleştirilen toplantıda Türk heyetinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey isimler de yer aldı.

Bakan Güler ve Bakan Fidan’ın Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarının da katıldığı toplantıda, Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanlığı toplantıya ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.