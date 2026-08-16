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Kaynak: AA

Türkiye, dış ticaretin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi amacıyla gümrük kaplarındaki altyapı yatırımlarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, özellikle Suriye'nin yeniden inşa süreciyle birlikte artması beklenen ticaret trafiğine karşı sınır kapılarının kapasitesini büyütüyor.

Türkiye genelinde halihazırda 9 gümrük kapısında yapım ve proje çalışmaları yürütülüyor. Hatay'daki Yayladağı ile Hakkari'deki Üzümlü gümrük kapılarında modernizasyon sürerken, Derecik Gümrük Kapısı'nda kapasite artırımına yönelik çalışmaların yıl sonuna kadar başlaması planlanıyor.

Dereköy, Cilvegözü, Öncüpınar ve Akçakale'de modernizasyon projeleri üzerinde çalışılırken, Çobanbey ve Karkamış'ta da yeni projeler hazırlanıyor.

SURİYE SINIRINDAKİ KAPILAR BÜYÜTÜLÜYOR

Yayladağı Gümrük Kapısı'nda 17 dönümlük alanın 23 dönüme çıkarılması ve peron sayısının 2'den 4'e yükseltilmesi için yürütülen inşaatın yüzde 33'ü tamamlandı.

Akçakale'de ise gümrük kapısının genişletilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına ait 24 dönümlük mayınlı arazi temizlendi. TMO'ya ait yaklaşık 59 dönümlük alan da Ticaret Bakanlığına tahsis edildi.

ÇOBANBEY 71, KARKAMIŞ 90 DÖNÜME ÇIKACAK

Çobanbey Gümrük Kapısı'nın mevcut 21 dönümlük sahasının 71 dönüme çıkarılması planlanıyor.

Karkamış'ta ise kalıcı hizmet binaları için çalışmalar başladı. Buradaki 15 dönümlük mevcut alanın genişletilerek 90 dönüme ulaştırılması hedefleniyor.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da yeni hizmet binası için imar ve proje çalışmaları devam ediyor.

NUSAYBİN HAZIR HALE GETİRİLDİ

İç gümrük statüsünde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısı'nda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Suriye'nin Kamışlı bölgesinde karşılıklı bir gümrük kapısının açılması durumunda Nusaybin de faaliyete geçebilecek.

Öte yandan Zengezur Koridoru'yla artması beklenen ticaret ve ulaşım trafiği için Dilucu Gümrük Kapısı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik arazi çalışmaları da sürdürülüyor.