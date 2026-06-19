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Kaynak: Haber Merkezi

Capital Economics Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Liam Peach, Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerinde büyüme hızında belirgin bir yavaşlama beklediklerini belirtti.

Peach, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerinin yeniden başlamasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Peach, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamaya yönelik anlaşmanın bozulması halinde Türkiye'nin en savunmasız ekonomilerden biri olabileceğini öngördü.

ENFLASYONDA YÜZDE 30 BEKLENTİSİ

Enflasyonun üçüncü çeyrekte yeniden düşüş eğilimine girmesini bekleyen Peach, bu oranın daha önce öngördüğü ya da TCMB'nin tahmin ettiği kadar gerilemeyebileceğini ifade etti.

Peach, “Manşet enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 30 seviyesinde kapanmasını bekliyoruz; merkez bankasının tahmini ise yüzde 26. Yine de bunun TCMB’nin yıl sonlarında gevşeme döngüsüne yeniden başlamasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMLERİ GÜNDEMDE OLABİLİR

Gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin İran savaşı kaynaklı enerji şokunu sınırlı bir büyüme kaybıyla atlattığını ifade eden Peach, bölgede enflasyonun genel olarak kontrol altında kaldığını ifade etti.

Ekonomist, “Bu yıl Rusya, İsrail, Macaristan ve Türkiye’de faiz indirimleriyle birlikte küresel ölçekte parasal genişleme döngülerinin şekilleneceği birkaç bölgeden biri olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ FİYATI UYARISI

Capital Economics notunda Türkiye'nin bölgedeki diğer ekonomilere göre daha kırılgan bir konumda bulunduğu vurgulandı.

Raporda, “Türkiye, bölgenin geri kalanına kıyasla daha riskli bir konumda. Enerji şoku, ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı artırarak politika yapıcıları, para politikasını sıkılaştırmaya ve para birimini desteklemek için döviz rezervlerini kullanmaya sevk etti. Dolayısıyla, düşük petrol fiyatları çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlayacaktır ve baz senaryomuz, enflasyonun düşmeye devam edeceği ve TCMB’nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği yönünde olsa da enerji fiyatlarında yaşanacak yeni bir artış, ekonomiyi krize sürükleyebilir” ifadelerine yer verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ İZLENİYOR

Analizde, enerji fiyatlarının seyri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin Türkiye ekonomisinin görünümü açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Capital Economics, enflasyondaki düşüşün sürmesini ve TCMB'nin ilerleyen aylarda faiz indirimlerine yeniden başlamasını beklese de enerji piyasalarında yaşanabilecek yeni bir şokun bu görünümü tersine çevirebileceğine dikkat çekti.