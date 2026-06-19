Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod

Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacak.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 1

Meteoroloji bugün 15 ile sarı kod, 39 ile gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 2

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman, Osmaniye illerine sarı kodlu uyarı verildi.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 3

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 4

Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 5

Yağışların özellikle saat 12'dn itibaren ülke genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 6

İşte 19 Haziran il il hava durumu

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 7

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 8

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 9

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısının zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 12

RTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: Sicim gibi yağacak, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 15 ile sarı kod - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu

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