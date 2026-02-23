Kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" süreci, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarında vatandaşın tercihi ne olacak merak konusu.

Türkiye Raporu anket şirketinin araştırmasına göre ocak ve şubat ayı siyasi parti oy oranları belli oldu.

BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞMİYOR

Birçok ankette olduğu gibi Türkiye Raporu'ndaki sonuçlara göre kararsızlar dağıtıldığında CHP ocakta yüzde 33,2, şubatta ise yüzde 33,5 oy oranına sahip. Son yerel seçimde birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP, anketlerde de birinciliğini koruyor.

İktidar partisi AKP'nin de kararsızlar dağıtıldığında ocak ayından şubata oy oranını artırdığı görülüyor. Ocak araştırmasına göre AKP yüzde 29,8 orana sahipken şubatta 2 puandan fazla artırarak yüzde 32,3 oranına çıkardı.

'MİLLİYETÇİ CEPHE İTTİFAKI' ÜÇÜNCÜ SIRADA

'Milliyetçi cephe'de olası ittifak tartışmaları devam ederken şubat itibarı ile İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin oy oranlarının toplamı sonucu ittifak, üçüncü sıraya yükseliyor.

Öte yandan kararsızların dağıtıldığı durumda diğer partilerin oy oranları şöyle:

DEM Parti: Ocak yüzde 9,4, Şubat yüzde 9,8

MHP: Ocak yüzde 7,8, Şubat yüzde 6,6

İYİ Parti: Ocak yüzde 6,5, Şubat yüzde 5,7

Zafer Partisi: Ocak yüzde 3,5, Şubat yüzde 4,5

Anahtar Parti: Ocak yüzde 4, Şubat yüzde 3,2

TİP: Ocak yüzde 0,7, Şubat yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Ocak yüzde 2,2, Şubat yüzde 1,4

Diğer: Ocak yüzde 2,9, Şubat yüzde 1,7