%34,2 oy oranına ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi, en yakın rakibi AK Parti ile arasındaki farkı korurken; AK Parti’nin %31,1 bandındaki seyri, seçmen nezdindeki arayışın devam ettiğini gösteriyor.

Anketin en dikkat çekici noktalarından biri ise siyaset sahnesine yeni giren veya ivme kazanan partilerin performansı oldu.

ANAHTAR PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti, kısa sürede %4,3 gibi sürpriz bir çıkış yakalayarak, Zafer Partisi (%3,3) ve Yeniden Refah Partisi (%2,9) gibi dinamik yapıları geride bırakmayı başardı.

Bu durum, seçmenin merkez sağdaki yeni oluşumlara karşı ciddi bir ilgi duyduğunun kanıtı olarak yorumlanıyor.

Listenin diğer tarafında ise DEM Parti %9,0 ile üçüncülüğünü korurken, İYİ Parti (%6,3) ve MHP (%6,0) arasındaki kıyasıya rekabet, milliyetçi tabandaki hareketliliğini sürdürüyor.