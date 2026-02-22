%34,2 oy oranına ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi, en yakın rakibi AK Parti ile arasındaki farkı korurken; AK Parti’nin %31,1 bandındaki seyri, seçmen nezdindeki arayışın devam ettiğini gösteriyor.

Araştırma anketi son noktayı koydu: Yeni parti ezberleri bozdu - Resim : 1

Anketin en dikkat çekici noktalarından biri ise siyaset sahnesine yeni giren veya ivme kazanan partilerin performansı oldu.

ANAHTAR PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti, kısa sürede %4,3 gibi sürpriz bir çıkış yakalayarak, Zafer Partisi (%3,3) ve Yeniden Refah Partisi (%2,9) gibi dinamik yapıları geride bırakmayı başardı.

Bu durum, seçmenin merkez sağdaki yeni oluşumlara karşı ciddi bir ilgi duyduğunun kanıtı olarak yorumlanıyor.

Listenin diğer tarafında ise DEM Parti %9,0 ile üçüncülüğünü korurken, İYİ Parti (%6,3) ve MHP (%6,0) arasındaki kıyasıya rekabet, milliyetçi tabandaki hareketliliğini sürdürüyor.