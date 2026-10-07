Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı bugün oynanan 24 karşılaşmayla devam etti.
Günün kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup etti. Hakkari Zapspor ise Adana Demirspor karşısında sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN SONUÇLARI
Tokat Belediyespor - Etimesgutspor: 1-5
Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor: 3-1
Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kars 36 - Fatsa Belediyespor: 1-0
Somaspor - Alanya 1221: 4-2
Hatayspor - Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Niğde Belediyespor - Ağrı 1970: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Ejderoğlu Kırşehir: 1-0
Adanaspor - Adana Adaletgücüspor: 0-2
Ayos Osmaniyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
Hakkari Zapspor - Adana Demirspor: 6-1
Karacabey Belediyespor - Galataspor: 2-2 (Penaltılar: 5-3)
Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Gemlik Sümerbeyspor - Uşakspor: 2-0
Söke 1970 - Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bigaspor - Balıkesirspor: 0-3
Eskişehir Anadoluspor - Kepezspor: 4-2
Silivrispor - Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmecegücü: 5-1
Bursa Yıldırımspor - Amasyaspor FK: 2-0
Karabük İdmanyurdu - Beykoz Anadoluspor: 1-0
Gaziemirspor - Fethiyespor: 0-2
Malatya Yeşilyurtspor - Siirt Futbol SK: 3-1
Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor: 4-1