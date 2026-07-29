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Ankara, Türkiye ile Irak arasında kritik iş birliklerinin önünü açan önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki ülke arasında, en başta ulaştırma olmak üzere birçok alanda yeni mutabakatlar sağlandı.

TÜRKİYE IRAK PETROLÜNE ORTAK OLDU

Söz konusu ziyaretin en dikkat çeken kısmı ise, enerji sektöründe yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kerkük’teki zengin petrol sahalarında operasyonları yürüten İngiltere merkezli BP’ye ait yüzde 15’lik hisseyi devraldı.

“TÜRKİYE KERKÜK’TEKİ SAHALARA ORTAK OLDU”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerçekleşen törenin ardından yaptığı açıklamada 2026'nın başından itibaren TPAO'yu büyütme, dünyadaki farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını ifade etti ve "Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi." dedi.

Anlaşma kapsamında, TPAO'nun yüzde 15'lik bir hissesi olacağını bildiren Bayraktar, "ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrolleri ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak” dedi.

ALAN İLAVE ARAMA POTANSİYELİ DE BARINDIRIYOR”

Bayraktar, anlaşmanın ülke ekonomisine güç katacak önemde olduğunu ifade ederek Türkiye Petrollerinin uluslararası alanda etkinliğini artırma adına farklı projeler, farklı ortaklıklar yapacaklarını kaydetti. Proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsamakta.

Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendirilirken alanın, önemli ilave arama potansiyeli de barındırdığı bildiriliyor.

Uluslararası ölçekte önemli olan bu yatırım, TPAO'nun üretim portföyünü büyütmenin yanı sıra teknik gücünü, operasyonel tecrübesini ve uluslararası ortaklık geliştirme kabiliyetini dünyanın önde gelen hidrokarbon bölgelerinden biri olan Kerkük'e taşıyacak. Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve Irak'ın uzun vadeli enerji hedeflerine katkı sağlarken, TPAO'nun küresel enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

BAKAN BAYRAKTAR IRAKLI BANKALARLA GÖRÜŞTÜ!

Bayraktar, Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin heyetinde yer alan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile görüştü. Sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere işbirliğimizi güçlendirecek somut projeler üzerinde durduk. Karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

İMZA KRİZİ TÖRENE DAMGA VURDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin ortak basın toplantısında imza krizi yaşandı. Basın toplantısı sonrası Irak Ulaştırma Bakanı, Türkiye ile Kalkınma Yolu anlaşmasını imzalamak istemedi. Erdoğan’ın “Beş anlaşma değil miydi” uyarısının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girdi.

İddiaya göre, bu sırada Irak Başbakanı Zeydi ile Iraklı bakanlar arasında kısa bir değerlendirme yapıldı ve ardından imza süreci tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman Muhammed tarafından iki ulaştırma anlaşmasına imza atıldı.