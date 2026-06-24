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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Türkiye Kamu-Sen’in 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kamu çalışanlarının sesi olan Türkiye Kamu-Sen’in kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz” dedi.

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Türkiye Kamu-Sen’in 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31 yıldır Türkiye Kamu-Sen’in üyesi, neferi ve temsilcisi olduğunu belirten Zengin, 2013 yılında devraldığı Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanlığı görevinin yanı sıra bir dönem Türkiye Kamu-Sen Ordu İl Temsilciliği görevini de yürüttüğünü ifade etti.

“TÜRK MEMURUNUN SON KALESİ”

Fatih Galender Zengin, 34 yıldır kamu çalışanlarının sesi, emeğin ve alın terinin güvencesi olan Türkiye Kamu-Sen’in kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, konfederasyonun Türk memurunun son kalesi olduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana milli ve manevi değerlerden ödün vermeden kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini savunan Türkiye Kamu-Sen’in, kararlı duruşu ve ilkeli sendikacılık anlayışıyla önemli başarılara imza attığını ifade etti.

“EMEK VEREN HERKESE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ”

Emek mücadelesinin öncüsü olan konfederasyonun 34. kuruluş yıl dönümünde başta kurucu Genel Başkan Ali Işıklar olmak üzere, bugünlere ulaşılmasında emeği geçen tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Zengin, işyeri temsilcilerinden şube yöneticilerine, il ve ilçe temsilcilerinden genel merkez yöneticilerine, geçmiş dönem yöneticilerinden genel başkanlara kadar büyük ailenin her ferdine şükranlarını sundu.

“ARAMIZDAN AYRILAN DAVA ARKADAŞLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ”

Türkiye Kamu-Sen’in gücüne güç katan tüm üyeleri saygıyla selamladığını ifade eden Fatih Galender Zengin, aralarından ayrılan dava arkadaşlarını da rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

“34. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN”

Birlik ve beraberlik içerisinde daha nice başarılı yıllar dileyen Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, “34. Kuruluş Yıl Dönümümüz Kutlu Olsun” ifadeleriyle mesajını tamamladı.