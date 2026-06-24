1 Temmuz’da ulusal entegrasyon sürecine geçecek olan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde, her gün milyonlarca içecek ambalajının tüketildiği HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt süreci tüm hızıyla devam ediyor. Market, süpermarket, bakkal ve büfelerin iade noktası olacağı bu dev ağda, ambalajlar artık çöpe değil, ekonomiye atılacak.
Yeni depozito sistemi adeta birer ATM oluyor: Ambalajı atan nakit para çekecek
Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede 1 Temmuz itibarıyla tarihi bir dönüşüm başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TÜÇA tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, ulusal entegrasyona geçiyor. Ambalajlar adeta birer ATM makinesine dönüşecek.Kaynak: AA
TÜÇA BAŞKANI NURULLAH ÖZTÜRK: "KATKI SON DERECE DEĞERLİ, SEFERBERLİĞE KATILIN"
Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, 1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyonun çevre, ekonomi ve kaynak yönetimi alanlarında güçlü bir döngüsel ekonomi devrimi yaratacağını belirterek şu çağrıda bulundu: "DOA Sistemi ile vatandaşlarımızı, işletmelerimizi, üreticimizi ve geri dönüşüm sektörünü aynı hedef etrafında buluşturuyoruz.
Türkiye’nin kaynaklarını koruma seferberliğinde HOREKA işletmelerimizin katkısını son derece değerli buluyoruz. İşletmelerimizi DBYS kayıt süreçlerini tamamlayarak DOA Sistemine dahil olmaya ve bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet ediyoruz.
1 Temmuz’da başlayacak ulusal entegrasyon süreciyle birlikte hep birlikte daha güçlü, daha yaygın ve daha etkili bir geri dönüşüm ağı oluşturacağımıza inanıyoruz."
AMBALAJ BAŞINA 0,20 TL TEŞVİK: İŞLETMELER NASIL DAHİL OLACAK?
Sisteme dahil olan otel, restoran ve kafeler, biriktirdikleri her bir DOA logolu ambalajı seçtikleri yetkili saha operatörüne teslim ettiklerinde, ambalaj başına 0,20 TL teşvik bedeli kazanacaklar. Bu sayede hem çevre korunacak hem de işletmelere ek bir finansal kaynak yaratılacak. Tamamen şeffaf ve izlenebilir bir dijital altyapı üzerinden yürütülecek sistemin adımları ise kuruşu kuruşuna şu şekilde planlandı:
HOREKA işletmeleri ilk olarak dbys.gov.tr web sitesi üzerinden resmi kayıtlarını oluşturacak.
İşletmeler sistem içinden birlikte çalışacakları yetkili saha operatörünü belirleyecek.
Tüketilen DOA logolu ambalajlar çöplerden ayrı olarak özel alanlarda biriktirilecek.
Biriktirilen ambalajlar seçilen operatöre teslim edilerek dijital doğrulama sürecinden geçecek.
Sisteme teslim edilen her ambalaj için işletmelere 0,20 TL teşvik bedeli ödenecek.
YILLIK 30 MİLYAR LİRALIK İTHALAT İMHA EDİLİYOR
DOA sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin sanayide ihtiyaç duyduğu kaliteli geri dönüştürülmüş hammadde yurt içinden karşılanacak.
Bu hamleyle birlikte içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35 ila yüzde 40 oranında net bir azalma sağlanması öngörülüyor.
Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık devasa bir katkı sunacak olan sistem; 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasına, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasına ve tam 3,6 milyon varil petrol kullanımının önüne geçilmesine imkan tanıyarak küresel rantiye baronlarının hammadde tekeline ağır bir darbe indirecek.