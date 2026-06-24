Yeni depozito sistemi adeta birer ATM oluyor: Ambalajı atan nakit para çekecek

AMBALAJ BAŞINA 0,20 TL TEŞVİK: İŞLETMELER NASIL DAHİL OLACAK?

Sisteme dahil olan otel, restoran ve kafeler, biriktirdikleri her bir DOA logolu ambalajı seçtikleri yetkili saha operatörüne teslim ettiklerinde, ambalaj başına 0,20 TL teşvik bedeli kazanacaklar. Bu sayede hem çevre korunacak hem de işletmelere ek bir finansal kaynak yaratılacak. Tamamen şeffaf ve izlenebilir bir dijital altyapı üzerinden yürütülecek sistemin adımları ise kuruşu kuruşuna şu şekilde planlandı: