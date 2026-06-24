İhtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı: Banka banka en avantajlı krediler belli oldu

Bankaların güncel kredi teklifleri incelendiğinde, bütçeye en uygun seçeneği belirlemek ve toplam maliyeti düşürmek adına oranların analizi büyük önem taşıyor. Haziran 2026 verilerine göre, 12 ay vade senaryosu altında 200 bin Türk lirası tutarındaki kredinin kurumlara göre maliyet dağılımı şu şekildedir: