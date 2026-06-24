Bankaların güncel kredi teklifleri incelendiğinde, bütçeye en uygun seçeneği belirlemek ve toplam maliyeti düşürmek adına oranların analizi büyük önem taşıyor. Haziran 2026 verilerine göre, 12 ay vade senaryosu altında 200 bin Türk lirası tutarındaki kredinin kurumlara göre maliyet dağılımı şu şekildedir:
İhtiyaç kredisi faiz oranları açıklandı: Banka banka en avantajlı krediler belli oldu
Haziran 2026 dönemi itibarıyla bankaların 200 bin lira ihtiyaç kredisi faiz oranları ile maliyet tabloları netleşti. 12 ay vadeli kredi imkanlarında taksit tutarları ve toplam geri ödemeler bankadan bankaya büyük değişiklik gösteriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların 12 Ay Vadeli 200 Bin TL İhtiyaç Kredisi Teklifleri
Odea (Yeni Müşterilere Özel): Faiz yüzde 2,99 | Aylık Taksit: 21.170,95 TL | Toplam Ödeme: 255.201,40 TL
N Kolay (BES Teminatlı Kredi): Faiz yüzde 3,39 | Aylık Taksit: 21.816,71 TL | Toplam Ödeme: 262.800,52 TL
ING (Yeni Müşterilere Özel): Faiz yüzde 3,49 | Aylık Taksit: 21.979,69 TL | Toplam Ödeme: 264.756,28 TL
ON Dijital Bankacılık (Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi): Faiz yüzde 3,49 | Aylık Taksit: 21.979,69 TL | Toplam Ödeme: 264.906,28 TL
getirfinans İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 3,59 | Aylık Taksit: 22.143,27 TL | Toplam Ödeme: 266.719,24 TL
Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde ,59 | Aylık Taksit: 22.143,27 TL | Toplam Ödeme: 266.719,24 TL
QNB (Yeni Müşterilere Özel): Faiz yüzde 3,59 | Aylık Taksit: 22.143,27 TL | Toplam Ödeme: 266.869,24 TL
Ziraat Dinamik İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 3,69 | Aylık Taksit: 22.307,47 TL | Toplam Ödeme: 268.839,64 TL
Enpara.com İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 3,79 | Aylık Taksit: 22.472,27 TL | Toplam Ödeme: 269.667,24 TL
ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi: Faiz yüzde 3,83 | Aylık Taksit: 22.538,36 TL | Toplam Ödeme: 271.610,32 TL
ING (Kamu Personellerine Özel Kredi): Faiz yüzde 3,84 | Aylık Taksit: 22.554,90 TL | Toplam Ödeme: 271.658,80 TL
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı: Kâr Payı yüzde 3,85 | Aylık Taksit: 22.571,45 TL | Toplam Ödeme: 271.857,40 TL
Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi): Faiz yüzde 3,89 | Aylık Taksit: 22.637,68 TL | Toplam Ödeme: 272.802,16 TL
DenizBank İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 3,99 | Aylık Taksit: 22.803,69 TL | Toplam Ödeme: 274.794,28 TL
Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli Finansman): Kâr Payı yüzde 4,05 | Aylık Taksit: 22.903,58 TL | Toplam Ödeme: 275.992,96 TL
Kuveyt Türk İhtiyaç Kart: Kâr Payı yüzde 4,11 | Aylık Taksit: 23.003,69 TL | Toplam Ödeme: 276.044,28 TL
TEB (3 Ay Ertelemeli Kredi): Faiz yüzde 4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
CEPTETEB (3 Ay Ertelemeli Kredi): Faiz yüzde 4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
Akbank Sigortalı İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
N Kolay İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 4,39 | Aylık Taksit: 23.473,70 TL | Toplam Ödeme: 282.834,40 TL
Akbank İhtiyaç Kredisi: Faiz yüzde 5,19 | Aylık Taksit: 24.841,96 TL | Toplam Ödeme: 299.253,52 TL
Maliyet unsurları dikkate alındığında, geri ödenecek toplam tutara göre en düşük maliyeti sunan ilk beş banka sırasıyla şunlardır:
Odea: 255.201,40 TL
N Kolay (BES Teminatlı Kredi): 262.800,52 TL
ING (Yeni Müşterilere Özel): 264.756,28 TL
ON Dijital Bankacılık: 264.906,28 TL
getirfinans / Alternatif Bank: 266.719,24 TL
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