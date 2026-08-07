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Kaynak: AA

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürürken ilk sınavını başarıyla geçti. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ile oynadığı hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

FRANSA KARŞISINDA NET GALİBİYET

Antalya’daki Gloria Sports Arena’da oynanan mücadelede milliler, rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 23-25, 25-15, 31-29 ve 27-25 sonuçlandı.

İLK ALTI VE KATKI VEREN İSİMLER

Millî takım maça;

Elif Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead-Jack Kısal ve Eylül Akarçeşme Yatgın ile başladı.

Karşılaşmada Berka Buse Özden ve Yaprak Erkek de sonradan oyuna dahil olarak katkı verdi.

HAZIRLIK MAÇLARI DEVAM EDECEK

Milliler, Fransa ile hazırlık sürecinde iki maç daha oynayacak. Karşılaşmalar yarın ve 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde form tutmayı hedefliyor. Bu galibiyet, turnuva öncesi moral açısından önemli bir adım oldu.