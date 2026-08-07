Yeniçağ Gazetesi
07 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor

7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor

Gökyüzündeki hareketlilikle birlikte Koç’tan Balık’a kadar tüm burçlar için kariyer, aşk, para ve sağlık alanlarında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İşte 7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

Cansu İşcan Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 1

KOÇ

7 Ağustos Cuma günü, haftanın son iş gününde kariyerinizde tamamlanması gereken işlere odaklanıyorsunuz. Üzerinizdeki sorumluluk baskısı artsa da günün ilerleyen saatlerinde alacağınız sevindirici bir haber rahatlamanızı sağlayacak.

1 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 2

BOĞA

Haftayı kapatırken finansal dengelerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Cuma gününün getirdiği sakinlikle birlikte uzun süredir ertelediğiniz yatırımlar veya harcama planları yeniden gündeminize gelebilir.

2 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 3

İKİZLER

Sosyal çevreniz ve yakın dostlarınızla iletişiminizin tavan yaptığı bir Cuma günü sizi bekliyor. Hafta sonu için yapacağınız sürpriz planlar ve yeni karşılaşmalar gününüze renk katacak.

3 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 4

YENGEÇ

İç dünyanıza dönmek ve haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmak isteyeceğiniz bir gün. Sezgilerinizin son derece güçlü olduğu bu 7 Ağustos gününde, duygusal kararlar alırken mantığınızı da devreye sokmalısınız.

4 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 5

ASLAN

Liderlik vasıflarınızın ve özgüveninizin ön planda olduğu bir Cuma. Gerek iş ortamında gerekse arkadaş grubunuzda fikirlerinizle ön plana çıkabilir, hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

5 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 6

BAŞAK

İş hayatınızda ve günlük rutinlerinizde detayların öne çıktığı bir gün. Haftayı eksiksiz kapatma arzunuz, öğleden sonra yerini hafiflemeye ve kendinize ayıracağınız keyifli dakikalara bırakacak.

6 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 7

TERAZİ

İlişkilerde uyum ve estetiğin öne çıktığı 7 Ağustos Cuma gününde, partnerinizle veya yakın arkadaşlarınızla ortak kararlar alabilirsiniz. Sanatsal etkinlikler ve sosyal organizasyonlar için oldukça uygun bir zaman.

7 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 8

AKREP

Haftanın son gününde gizli kalmış durumlar veya çözülmesi gereken finansal meseleler netlik kazanabilir. Stratejik düşünerek hareket etmek, günü sizin lehinize çevirecektir.

8 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 9

YAY

Keşfetme arzunuzun ve enerjinizin yüksek olduğu bir Cuma. Hafta sonu başlayacak kısa seyahatler veya yeni öğrenim alanları için bugün atacağınız adımlar size büyük bir motivasyon sağlayacak.

9 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 10

OĞLAK

Disiplinli duruşunuzla haftanın son görevlerini başarıyla teslim ediyorsunuz. Akşam saatlerine doğru ailevi konular veya evinizle ilgili düzenlemeler önceliğiniz haline gelebilir.

10 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 11

KOVA

Farklı bakış açınız ve yenilikçi fikirlerinizle çevrenizdekileri şaşırtacağınız bir gün. Cuma gününün enerjisiyle birlikte yeni projelere ve ortaklıklara açık bir zemin bulacaksınız.

11 12
7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları: Yeni fırsatların kapısını aralıyor - Resim: 12

BALIK

Duygusal hassasiyetinizin ve yaratıcılığınızın zirvede olduğu 7 Ağustos gününde, ruhunuzu dinlendirecek aktivitelere yönelmelisiniz. Sanat ve ilham gerektiren işlerde harikalar yaratabilirsiniz.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro