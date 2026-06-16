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Türkiye’de beyaz et sektörünün önde gelen şirketlerine yönelik haksız fiyat artışları gerekçesiyle denetim kayyumu atanmasıyla gıda sektöründe denetim mesajları verilirken, kırmızı et sektöründe ise sessiz sedasız ilerleyen bir süreç ortaya çıktı.

Türkiye'nin geçmişte kaçak et iddialarıyla gündeme gelen Paraguay'dan canlı hayvan ve sığır eti ithalat edeceğine yönelik iddiaları ve bu yönde Paraguay basınından çıkan haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları YENİÇAĞ'a doğruladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Paraguay'ı sığır eti ve canlı büyükbaş hayvan tedarikçisi olarak onayladığını Paraguay Ulusal Hayvan Sağlığı ve Kalitesi Servisi'ne (Senacsa) bildirdiğini aktardı.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 2026'nın ikinci yarısında kalan işlemlerin tamamlanacak ve Paraguay'dan ilk ithalat yıl sonundan önce başlayacak.

Tarım ve hayvancılık politikalarında yerli üretimi güçlendirmek yerine, ithalat ağının genişlemesi anlamına gelen ve henüz bakanlık tarafından Türk halkına resmen açıklanmayan bu gelişme, Paraguay basınında geniş yer buldu. Paraguay basını Türkiye pazarına giriş sevincine geniş yer ayırdı.

YENİÇAĞ'A AÇIKLANAN BİLGİ PARAGUAY BASININDA YER ALDI

Türkiye'nin Paraguay'dan et ve canlı hayvan ithalatının önünü açmasına yönelik Paraguay basınında Eduardo Bustos imzasıyla yer alan bir haberde "Türkiye'nin aldığı bu karar, Paraguay'ın ihracat pazarlarını çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ağustos ayında yapılması planlanan sağlık denetimlerinin ardından, ticaretin yıl sonundan önce başlaması bekleniyor." denildi.

Haberin devamında ise, YENİÇAĞ'ın bakanlık kaynaklarından elde ettiği bilgiye yer verilerek, "Paraguay, uluslararası ticaret alanındaki genişleme stratejisinde yeni bir başarıya imza attı. Türkiye, Paraguay'ı resmen sığır eti ve canlı büyükbaş hayvan tedarikçisi olarak onayladı. Bu bildirim, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Paraguay Ulusal Hayvan Sağlığı ve Kalitesi Servisi'ne (Senacsa) iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberde, "Sürecin bir sonraki aşamasında Türkiye'den gelecek sağlık müfettişleri Ağustos ayında Paraguay'da mezbahalar ve ihracat zincirindeki tesislerde denetimler gerçekleştirecek." denilirken, "Bu denetimlerde Türk makamlarının talep ettiği standartlara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek ve ihracat yapabilecek tesisler resmen yetkilendirilecek." ifadelerine yer verildi. Haberde, Türkiye'nin Orta Doğu'nun en önemli pazarlarından biri olması vurgulanması dikkat çekti.

PARAGUAY KAÇAK ETLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Paraguay 2016 yılında Türkiye'nin gündemine kaçak et ile gelmişti. Söz konusu iddia TBMM'de uzun süre tartışılmıştı. O dönemde iddialar ve haberler üzerinden Paraguay’dan gelen kaçak etin Türkiye’ye giriş süreçleri sorgulanmıştı.

İKTİDAR TÜRKİYE'Yİ İTHALATÇI ÜLKE YAPTI

Paraguay'dan canlı hayvan ve sığır eti ithalatı iktidarın tarım ve hayvancılık politikalarındaki Türkiye'yi sınır tanımayan bir ithalatçı ülke haline getirdiğini gözler önüne serdi.

85 milyonluk Türkiye, milyonlarca hektar tarım arazisine ve devasa hayvancılık potansiyeline rağmen her yıl yeni ithalat kapıları arıyor. Besici üretimden çekiliyor, yem maliyetleri patlıyor, çiftçi borç altında eziliyor. Çözüm ise yine uçaklarla, gemilerle, ithalat anlaşmalarıyla aranıyor.