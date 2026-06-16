Bugün motorine yapılan 1 lira 22 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim gelecek.
Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak
ABD-İran arasındaki anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açılmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıyor.Yunus Arıkan
Brent Petrol fiyatları 82,75 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim gelecek
Ancak Eşel Mobil sisteminden dolayı bu indirimin sadece 44 kuruşu pompaya yansıyacak. Böylece motorine iki günde toplam 1 lira 66 kuruş indirim gelmiş olacak.
Bu indirimlerle birlikte 50 litrelik bir aracın deposu 83 lira daha ucuza dolmuş oldu.
16 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,08 lira
Motorin: 65,24 lira
LPG: 31,99 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,93 lira
Motorin: 65,09 lira
LPG: 31,39 lira
Ankara
Benzin: 64,05 lira
Motorin: 66,35 lira
LPG: 31,97 lira
İzmir
Benzin: 64,32 lira
Motorin: 66,64 lira
LPG: 31,79 lira