Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak

Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak

ABD-İran arasındaki anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açılmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 1

Bugün motorine yapılan 1 lira 22 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim gelecek.

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 2

Brent Petrol fiyatları 82,75 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 3

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim gelecek

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 4

Ancak Eşel Mobil sisteminden dolayı bu indirimin sadece 44 kuruşu pompaya yansıyacak. Böylece motorine iki günde toplam 1 lira 66 kuruş indirim gelmiş olacak.

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 5

Bu indirimlerle birlikte 50 litrelik bir aracın deposu 83 lira daha ucuza dolmuş oldu.

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 6

16 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 7

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,08 lira
Motorin: 65,24 lira
LPG: 31,99 lira

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 8

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,93 lira
Motorin: 65,09 lira
LPG: 31,39 lira

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 9

Ankara
Benzin: 64,05 lira
Motorin: 66,35 lira
LPG: 31,97 lira

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Akaryakıta yarın bir indirim daha gelecek: Depolar 1100 lira daha ucuza dolacak - Resim: 10

İzmir
Benzin: 64,32 lira
Motorin: 66,64 lira
LPG: 31,79 lira

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