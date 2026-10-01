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Son dönemde İsrail’in Suriye’de Ebu Zuhur hava üssünü vurması ve başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli bakanların Türkiye aleyhine yaptığı sert açıklamalar, gelecekte İsrail ve Türkiye arasında savaş çıkabileceği söylentilerini beraberinde getirdi.

Emekli amiral Cem Gürdeniz, İsrail ile Türkiye arasında artan gerilime ilişkin YENİÇAĞ’a önemli değerlendirmelerde bulundu.

'TÜRKİYE, İSRAİL’İN ASKERİ HESAPLARINI DEĞİŞTİRECEK'

İsrail’in Türkiye ile kapsamlı bir savaşı tercih etmesini düşük olasılık olarak gördüğünü belirten Gürdeniz. “Ancak Suriye’de sınırlı bir çatışmanın karşılıklı misillemelerle büyümesi ciddi bir ihtimaldir. Ebu Zuhur hava üssüne saldırıyı, Türkiye’nin Suriye’deki askerî varlığını sınırlandırma ve İsrail’in hava harekâtı serbestisini koruma mesajı olarak değerlendiriyorum. Türk radarları, hava savunması ve hava unsurlarının bölgede konuşlanması, İsrail’in askerî hesaplarını değiştirecektir” sözlerini sarf etti.

'İSRAİL TARAFINDAN YAPILAN BİR SALDIRI SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR'

İsrail tarafından caydırmak amacıyla yapılan Türkiye karşıtı bir saldırının savaşı tetikleyebileceğini ifade eden Gürdeniz, “Türk personelinin hayatını kaybetmesi veya taraflardan birinin diğerinin uçağını düşürmesi durumunda iki ülke arasında denetlenemeyen bir tırmanmaya yol açabilir” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İSRAİL İÇİN ÇOK MALİYETLİ OLUR'

En tehlikeli varsayımın “Ben vururum, karşı taraf büyütmez” düşüncesi olduğunu söyleyen Gürdeniz, Türkiye’nin askerî yeteneklerinin ve stratejik derinliğinin savaşı İsrail açısından çok maliyetli kılacağını belirtti.

'NATO OLASI BİR İSRAİL SAVAŞINA MÜDAHALE ETMEZ'

Olası Türkiye ve İsrail arasında çıkacak bir savaşta NATO’nun takınacağı tavır hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gürdeniz, Türkiye’nin savaşta yalnız kalacağını, NATO’nun savaşa müdahil olmayacağını ifade etti.

'TÜRKİYE YALNIZ KALACAĞINI HESAP ETMEK ZORUNDADIR'

Gürdeniz, “NATO konusunda antlaşma hükümleriyle siyasi gerçekliği ayırmak gerekir. Suriye’deki Türk birliklerine saldırı kendiliğinden 5. madde güvencesi doğurmaz. Türkiye topraklarına silahlı saldırı ise kolektif savunma yükümlülüğünü gündeme getirir. Ancak bu hüküm, bütün müttefiklerin otomatik olarak savaşa katılması anlamına gelmez.



Diğer yandan İsrail’in ABD ve AB’nin başlıca güçlerinden gördüğü desteğin, Türkiye’ye verilen destekle kıyas kabul etmeyecek kadar yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bir İsrail–Türkiye savaşında hiçbir NATO ülkesinin Türkiye’nin yanında İsrail’e karşı savaşa gireceğini beklemiyorum. NATO’nun 5. maddesinin İsrail’e karşı bir savaş için asla işletilmeyeceğini değerlendiriyorum. Türkiye, böyle bir savaşın başlangıcında yalnız kalacağını hesap etmek zorundadır” sözlerini sarf etti.