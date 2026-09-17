Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü ve Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da mesaj gönderdi.

Emine Erdoğan mesajında, “Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. seneidevriyesini en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı vesileyle, iki kadim medeniyetin temsilcisi Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 55. yılını idrak ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Aramızdaki köklü tarihî bağların ve güçlü iş birliğinin, bölgemizin ve dünyanın huzur, barış, istikrar ve refahına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Her geçen gün derinleşen dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, sizlere selam ve saygılarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜST DÜZEY TEMASLARDAKİ İVMEYİ MEMNUNİYETLE İZLİYORUZ”

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek şunları söyledi:

“Çin hükümetine ve Çin halkına en samimi tebriklerimizi sunuyorum. Türkiye ve Çin, köklü tarihleri, güçlü kültürel bağlarından ve Asya'nın kadim medeniyetleri olarak yüzyıllardır süren etkileşimlere sahiptir. Türkiye ile Çin arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği de bu sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli temaslarda son dönemde görülen ivmeyi memnuniyetle izliyoruz. En üst düzeyde devam eden temaslarımız, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirme doğrultusundaki karşılıklı siyasi iradeyi teyit etmektedir.”

“ÇİN, EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ KONUMUNA YÜKSELDİ”

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Ekinci, Çin'in geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğini söyledi. Ekinci, ekonomik ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Ekinci, “Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanmasına önem atfediyoruz. Çin, geçtiğimiz yıl en büyük ticaret ortağımız konumuna yükseldi. Ticaretinizdeki büyümenin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Çinli dostlarımızla birlikte çalışmak suretiyle ekonomik ilişkilerimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu bağlamda Çinli yatırımcıların ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyor ve işbirliğimizin yeni alanlarda daha da yaygınlaşmasını umuyoruz. Aynı şekilde, bu yılın başında uygulamaya koyduğumuz vize serbestisi tesiriyle daha fazla Çinli turistin dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini deneyimlemeyi tercih etmesinden de memnuniyet duyuyoruz” dedi.

YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI AÇIKLADI

Türkiye ile Çin'in Orta Koridor Projesi ile Kuşak ve Yol Girişimi'ni uyumlu hale getirmek için çalıştığını belirten Ekinci, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni alanlara taşınmasını istediklerini ifade etti.

Ekinci, “Ayrıca yapay zeka, yeni teknolojiler, yeşil enerji, sağlık, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda da ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini arzu ediyoruz. Özetle Türkiye, Asya Pasifik bölgesinde küresel ekonomik büyümenin ve jeopolitik dönüşümün önemli bir ekseni olan Çin ile ilişkilerini karşılıklı saygı ve menfaat temelinde daha da geliştirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.