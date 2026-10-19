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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı"na katılmak üzere 19-21 Ekim tarihlerinde Belçika’ya kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkent Brüksel’de düzenlenecek üçlü bakanlar zirvesi, 2016 yılından bu yana iki ülke arasında bu formatta gerçekleştirilen ilk üst düzey buluşma olma niteliği taşıyor.

MASADA TERÖRLE MÜCADELEDEN VİZEYE GENİŞ GÜNDEM

Toplantılarda iki ülke ilişkilerini doğrudan ilgilendiren stratejik başlıklar masaya yatırılacak. Görüşmelerin ana eksenini terörle mücadelede iş birliği, adli ve emniyet mekanizmaları arasındaki koordinasyon, savunma sanayisi adımları, konsolosluk hizmetleri, vize süreçlerinde yaşanan gelişmeler ve düzensiz göçle mücadele oluşturuyor. Zirvede ayrıca bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmeler değerlendirilecek.

Görüşmelerde Belçika heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt yer alacak.

HAKAN FİDAN'DAN NATO VE AB HATLARINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Üçlü bakanlar toplantısının yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de kritik temaslar yürütecek. Fidan'ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Ziyaret marjında önde gelen düşünce kuruluşlarından European Policy Center’da (Avrupa Politika Merkezi) bir konuşma yapacak olan Fidan, Belçika ve Avrupa iş dünyası temsilcileriyle de temaslarda bulunacak.

Son turu 2016 yılında Ankara’da icra edilen üçlü bakanlar mekanizması, bu ziyaretle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden ivme kazanmış olacak.