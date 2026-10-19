Son dönemde Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularındaki randevu yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada paylaşılan bir seyahat tecrübesi dikkat çekti.

Başvuru sürecini kısa sürede tamamladığını belirten bir kadın kullanıcı, hazırladığı videoda Schengen vizesini yalnızca 3 gün içinde nasıl aldığını detaylarıyla paylaştı.

"BAŞVURU YOĞUNLUĞU AZ OLDUĞU İÇİN SÜREÇ HIZLI İLERLİYOR"

Slovenya'nın Schengen vizesi temin etmek adına en elverişli seçeneklerden biri olduğunu savunan kullanıcı, işlemin hızını başvuru sayısının azlığına bağladı.

Kullanıcı, sürecin rahatlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burası Schengen vizesi alabileceğiniz en kolay ülkelerden biri, bizim vizemiz 3 günde geldi. Başkenti Lübliyana olan Slovenya’ya az başvuru yapıldığı için vize süreci çok rahat ilerliyor."

VENEDİK'E GEÇİŞ KOLAYLIĞI VE BLED GÖLÜ TAVSİYESİ

Seyahat planı yapacaklara coğrafi avantajlardan da bahseden kullanıcı, Slovenya'dan İtalya'ya geçmenin oldukça pratik olduğuna değindi. Konum avantajına vurgu yapan seyahat sever, "Venedik’e de çok yakın, İtalya’ya buradan kolaylıkla geçebilirsiniz. Giderseniz Bled’e mutlaka uğrayın, gerçekten harikaydı" diyerek rotasını paylaşmayı sürdürdü.