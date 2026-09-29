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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasındaki askerî iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 19’uncu Türkiye-Gürcistan Askerî Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen “Hava Harekâtı Planlama ve Yönetim Kursu” başarıyla tamamlandı. Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personelin katıldığı eğitim, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı kabiliyetlerin ve uyumun geliştirilmesine katkı sundu.

ASKERÎ DİYALOG KAPSAMINDA ÖNEMLİ EĞİTİM

Türkiye ile Gürcistan arasındaki askerî iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslar kapsamında önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Millî Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, 19’uncu Türkiye-Gürcistan Askerî Diyalog Toplantısı çerçevesinde düzenlenen “Hava Harekâtı Planlama ve Yönetim Kursu”, 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kurs, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava (JFAC) Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

İki hafta süren eğitim programına Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personel katıldı.

HAVA HAREKÂTI PLANLAMA VE YÖNETİMİNE ODAKLANILDI

Gerçekleştirilen kursun temel amacı, hava harekâtının planlanması ve yönetimi alanında iki ülke personeli arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmek olarak öne çıktı.

Hava harekâtlarının planlanması ve yönetimi, farklı unsurların koordineli şekilde faaliyet göstermesini gerektiren kapsamlı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle eğitim ve tatbikatlar, ilgili personelin ortak çalışma anlayışının geliştirilmesinde önemli bir araç olarak görülüyor.

Türkiye'nin hava harekâtı planlama ve yönetimi alanındaki kurumsal tecrübelerinin aktarıldığı eğitim kapsamında, iki ülke askerî personeli arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi.

GÜRCİSTAN'DAN 9 PERSONEL KATILDI

Eğitim programında Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personel yer aldı.

Gürcü personelin Türkiye'de gerçekleştirilen kursa katılması, iki ülke askerî kurumları arasındaki eğitim faaliyetlerinin önemli başlıklarından biri olarak değerlendirildi.

Eğitim sürecinin, katılımcı personelin hava harekâtı planlama ve yönetimi konusundaki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı anlayış ve çalışma uyumunun güçlendirilmesine de hizmet etmesi amaçlandı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ASKERÎ DİYALOĞU DEVAM EDİYOR

Türkiye ve Gürcistan arasında savunma ve askerî alanlardaki temaslar kapsamında düzenlenen Türkiye-Gürcistan Askerî Diyalog Toplantıları, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerden biri olarak öne çıkıyor.

19’uncusu gerçekleştirilen askerî diyalog toplantısı kapsamında düzenlenen eğitim programı da bu iş birliğinin uygulamalı boyutlarından birini oluşturdu.

Askerî eğitim faaliyetleri; personel arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve karşılıklı kabiliyetlerin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

“KARŞILIKLI KABİLİYETLER VE UYUM” VURGUSU

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen stratejik eğitimin iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı kabiliyetleri ve uyumu artırmaya önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Bu kapsamda eğitim faaliyetinin yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığı; aynı zamanda Türkiye ve Gürcistan askerî personelinin ortak çalışma anlayışının geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

İki ülke arasında yürütülen askerî eğitim ve diyalog faaliyetlerinin, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN HAVA KUVVETLERİ ALANINDAKİ TECRÜBESİ PAYLAŞILDI

Kursun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava (JFAC) Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi, eğitimin hava harekâtlarının planlama ve yönetimi alanındaki kurumsal tecrübeye odaklandığını ortaya koydu.

Gürcistan Savunma Bakanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen programın, iki ülke askerî personeli arasında profesyonel iletişim ve karşılıklı tecrübe paylaşımına imkân sağladığı bildirildi.

ASKERÎ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Millî Savunma Bakanlığının açıklaması, Türkiye ile Gürcistan arasındaki askerî iş birliğinin eğitim, diyalog ve karşılıklı kapasite geliştirme faaliyetleri üzerinden sürdürüldüğünü gösteriyor.

14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hava Harekâtı Planlama ve Yönetim Kursu, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlerden biri oldu.

Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personelin katıldığı kursun tamamlanmasıyla birlikte, iki ülke arasında hava harekâtı planlama ve yönetimi alanındaki bilgi paylaşımının ve askerî personel arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik önemli bir eğitim faaliyeti daha geride bırakıldı.

Millî Savunma Bakanlığı da yaptığı paylaşımda, “Askerî iş birliğimiz güçlenmeye devam ediyor!” ifadeleriyle Türkiye-Gürcistan arasındaki askerî ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğüne dikkat çekti.