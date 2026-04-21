Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan Küresel Elektrik Görünümü Raporu’na göre, Türkiye geçen yıl güneşten elektrik üretimini en fazla artıran 7’nci ülke oldu.

Raporda, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarının tarihi bir eşiği aşarak toplam elektrik üretiminin yüzde 33,8’ini karşıladığı ve bu oranın son 100 yılda ilk kez kömürün payını geride bıraktığı belirtildi. Güneş enerjisindeki yüzde 30’luk artış, son 8 yılın en hızlı büyümesi olarak kayıtlara geçti ve toplam üretimdeki payı yüzde 8,7’ye yükseldi.

Güneş ve rüzgar enerjisi, küresel elektrik talebindeki artışın yüzde 99’unu karşılarken, güneş enerjisi tek başına bu artışın dörtte üçünü sağladı. Bu gelişme, fosil yakıtlara dayalı üretim artışını durdurdu.

Ülke bazında güneşten elektrik üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya oldu. Türkiye’nin ardından İtalya, Fransa ve Hollanda ilk 10’da yer aldı.

Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı son iki yılda iki katına çıkarak 2025’te yüzde 10,5’e ulaştı. Aynı dönemde rüzgar ve güneş enerjisinin toplam payı yüzde 22’ye çıkarak yüzde 17 olan dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Öte yandan, rüzgar ve güneş üretimindeki artış talep büyümesini aşsa da hidroelektrik üretimdeki düşüş, fosil yakıt kullanımında artışa yol açtı. Türkiye, hidroelektrik üretiminde Brezilya’nın ardından en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke olurken, bu kayıp doğal gaz santralleriyle telafi edildi ve yıllık ortalama 1,8 milyar dolarlık ek doğal gaz ithalatına neden oldu.

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye’nin bölgesinde temiz enerji dönüşümünde önemli bir rol model olduğunu belirterek, rüzgar ve güneş yatırımlarının hızla artırılması halinde hem enerji güvenliğinin güçleneceğini hem de fosil yakıt ithalatının azaltılabileceğini ifade etti.