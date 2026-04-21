Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam artışını almıştı. Fakat yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamadı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye getirilmişti.
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli maaşları ekstra güncellenebilir
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, açlık sınırının 35 bin TL'ye dayandığı ortamda mevcut zamların yetersiz kaldığını vurgulayarak, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini esas alan köklü bir sistem değişikliği çağrısında bulundu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda hayat pahalılığı emekliyi zorluyor. Maaşlardaki dengesizlik ve düşük olması pek çok kişinin tepkisine neden oluyor.
Sigorta gün sayısı fazla olan birinin emekli olduktan sonra az olandan daha az maaş alması büyük adaletsizliğe neden oluyor. Bu noktada pek çok emekli tepki gösteriyor.
Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi için sistemin değişmesi şart. Bu noktada iktidar tarafından bir hamle ise gelmedi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalındaki canlı yayında emeklilik sistemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdursun, yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
“Primler, prim gün sayısı, sigortalılık süresi. Kaç yıl sigortalı kalmış da emekli olmuş? Sistemde kalma süresi. Bunların hepsinin olaya dahil edilerek emekli aylıklarının güncellenmesi adına intibak yasası olur. Bu yönde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var.”
Erdursun, Hükümet yetkililerinin muallak konuşmalarına dair ‘zaman kazanmaya çalışıyorlar’ derken, net tarihi de verdi.
Erdursun, iktidar tarafının “‘Ne yapıp ne edip, şu 2026'yı da bir atlatalım, 2027'ye bakarız’ diyorlar” şeklinde ifade etti.
Bayram ikramiyesi konusunda da Erdursun rakamın değişmeyeceğini belirterek, “Bence de 4 bin lirayla devam edeceklerini düşünüyorum. Ama tepkiler sonrası bir artış olabilir” dedi.