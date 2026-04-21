Turizm sektöründe yükselen maliyetler ve ekonomik baskılar, köklü işletmeleri zorlamaya devam ediyor. ABD’de 45 yılı aşkın süredir hizmet veren Frio Country Resort’un bağlı bulunduğu FCR Partners LP, iflas koruması için resmi başvuru yaptı.

Son dönemde özellikle küçük ve orta ölçekli tatil işletmeleri; enerji, personel ve bakım giderlerindeki artışın yanı sıra yükselen faiz oranları nedeniyle finansal darboğaza girdi. Sektördeki yoğun rekabet ve dalgalı iş gücü piyasası da işletmeler üzerindeki baskıyı artırdı.

Teksas’ın turistik bölgelerinden biri olan Frio River çevresinde faaliyet gösteren tesis, 30 dönümden geniş bir alana yayılıyor. Kabin tipi konaklama birimleri ve tatil evleriyle bilinen resort, bölgenin önemli turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin toplam varlıklarının 10 ila 50 milyon dolar arasında, borçlarının ise 1 ila 10 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Turizm sektöründe benzer iflas başvurularının son aylarda farklı ülkelerde de arttığı ifade ediliyor.