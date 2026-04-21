AKOM'un yeni hava tahmin raporuna göre İstanbul genelinde sıcaklıklar hızla düşecek ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altında olacak.
AKOM'dan kritik uyarı: İstanbul o saatte buz kesecek
AKOM, İstanbul'da güneşli havalara veda haberini verdi. 18 derece civarlarında olan hava sıcvaklığı 10 derece birden düşecek. O tarihlerde İstanbul adeta buz kesecek.Derleyen: Yunus Arıkan
Megakentte bu akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Balkanlar kaynaklı serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Hâlihazırda 18 ila 20 derece bandında seyreden hava sıcaklıklarının kısa sürede düşmesi bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre özellikle bu akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hava şartlarında belirgin değişim yaşanacak.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul genelinde aralıklarla yağmur geçişleri de görülecek. Özellikle çarşamba günü sağanak yağışların daha etkili olması öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise bulutlu gökyüzü ve zaman zaman yağışlı hava etkisini sürdürecek.
Valilik uyardı
İstanbul Valiliği'nden bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışlı havaya yönelik bir uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre il geneli bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sistem, yarın sabah saatlerinde İstanbul'u terk edecek.
Sıcaklıkların ise bugün mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği cuma günüyse tekrar mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Bu akşam ve saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgara yönelik de dikkatli olunmasına yönelik bir uyarıda bulunuldu.