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Kaynak: Haber Merkezi

Son dönemde Orta Doğu ve Rusya - Ukrayna'da devam eden savaşlar, dünyadaki güç dengesini yeniden şekillendirdi.

Türkiye Gazetesi’nden Gülcan Ayboğan’a açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, son dönemde yaşanan savaşların tesadüfi olmadığına dikkat çekerek, Moskova saldırısından NATO Zirvesi’ne kadar uzanan sürecin yeni bir jeopolitik dönemin habercisi olduğunu söyledi.

MOSKOVA’NIN DOKUNULMAZLIĞI SORGULANDI

Ukrayna’nın savaşın başlangıcından bu yana Moskova’ya yönelik en kapsamlı saldırılardan birini gerçekleştirdiğini belirten Sirene, saldırının yalnızca askeri değil psikolojik sonuçlar da doğurduğunu belirtti.

İHA sürüleri ve füzenin kullanıldığı saldırılarda enerji tesislerinin hedef alındığını, havalimanlarının kapatıldığını ve başkentte ciddi güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını söyleyen Sirene, “Ukrayna bu saldırıyla Rusya’ya artık savaşın yalnızca Kiev ve Harkiv’de değil Moskova’nın merkezinde de hissedileceği mesajını verdi. Moskova’nın dokunulmaz olmadığı ortaya çıktı” dedi.

GÖZLER TARİHİ NATO ZİRVESİNDE

Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi’nin tarihin en önemli zirvelerinden biri olabileceğini ifade eden Sirene, ABD ile NATO arasında bir kopuştan söz etmenin doğru olmayacağını söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayi, Karadeniz güvenliği ve Orta Doğu’daki rolü nedeniyle bu süreçte daha kritik bir konuma yükseleceğini belirten Sirene, Ankara’daki zirvenin yalnızca NATO açısından değil, Türkiye-ABD ilişkileri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

F-35 İÇİN YENİ BEKLENTİ

NATO Zirvesi’nde Türkiye açısından en dikkat çekici başlıklardan birinin F-35 süreci olacağını ifade eden Sirene, program konusunda olumlu beklenti taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD temasları sonrasında verdiği mesajları ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarını hatırlatan Sirene, uluslararası basında da konunun NATO Zirvesi’nde çözülebileceğine yönelik değerlendirmelerin yer aldığını ifade etti.

Sirene, “Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecinin NATO Zirvesi sırasında netleşebileceğini düşünüyorum. Böyle bir gelişme, ABD’nin Türkiye’ye verdiği önemin yeniden güçlü şekilde ortaya konulması anlamına gelir” dedi.