Geçtiğimiz hafta duyurulan beklenti anketine göre ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyümesini öngörüyordu. Ancak büyüme beklenenin altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2,5 olarak arttığını açıkladı.

SANAYİ SEKTÖRÜ YÜZDE 0,8 KÜÇÜLDÜ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 arttı.

Sanayi sektöründe ise yüzde 0,8 küçülme kaydedildi.