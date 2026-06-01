İzmir merkezli 6 ilde, CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bir önceki belediye başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucu operasyon başlatıldı.

Aralarında belediye yetkilileri, memurlar ve şirket sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Olayla ilgili gözaltı işlemlerinin ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı.

